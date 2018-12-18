هذا المحتوى تم نشره يوم 18 ديسمبر, 2018 07:30 ص

كرة القدم، كرة القدم .. ثم كرة القدم، ولاسيما الفريق الوطني السويسري، ومستوى أداءه. هذه هي حصيلة المسائل التي استأثرت باهتمام السويسريين على محرك البحث الأشهر على شبكة الإنترنت.

(Alexandra Wey / Keystone)

الأضواء سلطت على النجم السويسري خردان شاكيري، الذي لفت الأنظار إليه خلال احتفاله بفوزه على صربيا من خلال الإشارات اليدوية التي اتخذت شكل النسر المزدوج، الرمز الوطني الألباني.

(Ennio Leanza / Keystone)

المركز الثاني ذهب إلى المدرّب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش.

(Laurent Gillieron / Keystone)

تمتلك سويسرا الآن أسرة ملكية، على الأقل في المجال الرياضي، بعد أن تزوّح فالون بيرامي، لاعب كرة القدم، نجمة رياضة التزلّج، لارا غوت.

(Gian Ehrenzeller / Keystone)

واحتلّ العريس المرتبة الرابعة بينما احتلت العروس المرتبة الثانية. وهي الآن تستعدّ لتغيير الإسم الذي سيصبح لارا غوت - بيرامي.

(Jo Montana / Dukas)

أما المركز الخامس فذهب إلى أديلا سماجيك، التي لاتزال عازبة، وهي ابنة لاعب كرة القدم السابق أدمير سماجيك. ولعبت سماجيك دور البطولة في عرض تلفزيوني، بعنوان "باكلوريوس".

(Salvatore di Nolfi / Keystone)

الأكاديمي المثير للجدل، طارق رمضان، كان سادس الأشخاص الأكثر بحثا من طرف السويسريين هذا العام، ويواجه رمضان عدّة اتهامات بالإغتصاب.

واحتلت مجموعة أخرى من لاعبي كرة القدم السويسرية المراكز الاربعة الأخرى المتبقية من المراتب العشرة الأولى.

ونجد في مراتب لاحقة، مشاهير دوليين، بما في ذلك ميغان ماركل، ونجما آخر من الوزن الأخف.. "عملة بيتكوين".



(نقله من الإنجليزية وعالجه: عبدالحفيظ العبدلي)

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The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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