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الوفيات بسبب كوفيد-19 تسجيل أعلى زيادة في معدّل الوفيات في كانتون تيتشينو

بحيرة لوغانو

تم غلق المنتزه في لوغانو في 2 أبريل، عندما كان عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا قد بلغ نسبة عالية.

(Keystone / Francesca Agosta)

كان كانتون تيتشينو الواقع الجنوبي، الواقع على الحدود مع إيطاليا، أوّل منطقة تتضرّر من زيادة معدّل الوفيات، وذلك في وقت مبكّر وبالتحديد بداية من 9 مارس الماضي، بعد تفشّي مرض كوفيد-19.

ويوم الثلاثاء نشر المكتب الفدرالي للإحصاء أحدث تحليل له للزيادة المسجّلة في عدد الوفياترابط خارجي-الوفيات التي تتجاوز العدد المعتاد والمتوقّع- حسب المناطق الرئيسية.

في ذروة الوفيات الزائدة ذات الصلة بفيروس كورونا المستجد، في الأسبوع التقويمي 14 (ابتداءً من 30 مارس)، أشار مكتب الإحصاء إلى وفاة ثلاثة أضعاف العدد الذي كان من المتوقّع أن يتوفى ممن تزيد أعمارهم عن 65 عاما في كانتون تيتشينو مقارنة بأرقام الوفيات "الطبيعية" المسجّلة خلال السنوات الخمس الماضية.  

وسجّلت منطقة بحيرة جنيف (كانتونيْ جنيف وفو)، في نفس الفترة أو بعدها بقليل، كذلك وفاة ضعف عدد الأشخاص الذين كان من المتوقّع احصائيا وفاتهم ممن تزيد أعمارهم عن 65 عاما. ونظرا لكون هذه المنطقة بها عدد سكان أكبر من ساكنة تيتشينو، كانت منطقة بحيرة ليمان الأكثر تأثرا بالوفيات من حيث الأعداد عموما.

أما في المناطق الرئيسية الاخرى، فكان معدّل الوفيات الزائدة أقلّ إلى حد ما. وحتى 28 أبريل الجاري، توفّي أكثر من 1600 شخص بسبب فيروس كورونا المستجد، وثبتت إصابة حوالي 29000 شخص به.

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Keystone-SDA/ع.ع

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