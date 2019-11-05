هذا المحتوى تم نشره يوم 05 نوفمبر, 2019 04:04 م

تختلف أوضاع الأجانب في سويسرا، فليس الوضع نفسه بالنسبة للأوروبيين القادمين من شمال القارة أو غربها كالقادمين من جنوب القارة أو شرقها. (Keystone / Thomas Hodel)

يتمتع السكان السويسريون الذين لديهم جذور أجنبية، وخاصة الرعايا الأجانب، بنوعية حياة أقل جودة بكثير من متوسط ​​السكان السويسريين الأصليين، وفقًا لإحصاءات جديدة. لكن توجد أيضا فروق دقيقة بين مجموعات مختلفة من الأجانب أنفسهم.



في عام 2018 ، كان لدى 38٪ من المقيمين في سويسرا ، أو ما يعادل 2668،000 شخص، أصولا أجنبية، وفقًا لما ذكره المكتب الفدرالي للإحصاء (FSO) يوم الثلاثاءرابط خارجي. ويمثل هذا زيادة بنسبة 1.5 ٪ مقارنة بعام 2017. وكانت أكثر الجنسيات حضورا بين هذه المجموعة السويسريين المجنسين (36 ٪) والرعايا الإيطالييين (10 ٪) والألمان (10 ٪).

المكتب الفدرالي للإحصاء يؤكد وجود رابط بين وجود خلفية مهاجرة للشخص وقدرته على تحقيق جودة حياة عالية - تقاس على أسس موضوعية كالإسكان، والتعليم ، وطبيعة النشاط المهني ، إلخ) أو وفق المعايير الذاتية، أي معيار الرضاء عن الوضعية المعاشة.



الاتجاه العام الذي تكشف عنه هذه الدراسة هو أن السويسريين الأصليين يتمتعون بجودة حياة أفضل من السكان من أصول مهاجرة ، بينما يكون من الأفضل في هذا الحالة أن يكون صاحب الأصول الأجنبية حاصلا على الجواز السويسري مقارنة بغيره.



ومع ذلك، يضع المكتب الفدرالي للاحصاء أيضًا تمييزًا داخل هذه المجموعة غير السويسرية ، قائلا إن مواطني شمال وغرب أوروبا يتمتعون بجودة حياة أعلى من المتوسط​​، في حين أن المهاجرين من شرق أوروبا ومن دول غير أوروبية يعانون من وضع أسوأ في جميع المجالات.



فهذه الفئة الأخيرة تتمتع بمستوى تعليمي أدنى من غيرها، وتعاني من محدودية علاقاتها الإجتماعية وتعاني من صعوبات مالية ووضع صحي رديء - هذه العناصر الأربعة تحد من فرص التحاق أفرادها بسوق العمل والاندماج فيها، وبالتالي الحصول على دخل محترم. ناهيك أن أفراد هذه المجموعة، وفق نفس الدراسة، هم ضحايا الضغوط المحتلفة وعدم الرضى عن وضعهم.

وبغض النظر عن الجنسيات والأصول، أشار التقرير أيضًا إلى أن العاطلين عن العمل يواجهون أصعب التحديات عندما يتعلق الأمر بتأمين نوعية حياة لائقة.



يشير مصطلح "السكان الذين لديهم خلفية مهاجرة"، على النحو المحدد من المكتب الفدرالي للإجصاء، إلى كل شخص من رعايا أجانب، ومن مواطنين سويسريين متجنسين ، وكذلك من مواطنين سويسريين - كان كلا أبائهم أجانب عند الولادة.

Keystone-SDA/ع.ع

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