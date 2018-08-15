صُنّفت خمس جامعات سويسرية ضمن أفضل 100 مؤسسة للتعليم العالي في العالم، وفقا لأحدث ترتيب أكاديمي.
واحتلّ المعهد التقني الفدرالي العالي بزيورخرابط خارجي المركز التاسع عشر، دون تغيير عن الإستطلاعيْن السابقيْن، بينما جاءت جامعتي زيورخ وجنيف ضمن أفضل 60 جامعة على المستوى العالمي.
وبحسب أحدث ترتيب تضمّنته القائمة السنوية التي نشرها تصنيف شنغهاي للإستشارات يوم الثلاثاء 14 أغسطس 2018رابط خارجي، كان المعهد التقني الفدرالي العالي بلوزان وجامعة بازل ضمن مجموعة الجامعات المائة الافضل في العالم، بينها احتلت جامعة برن المرتبة 101، وجامعة لوزان المرتبة 150.
ويوجد في سويسرا ما مجموعه 10 جامعات ومعهدان فدراليان للتكنولوجيا.
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في الأثناء تستمرّ الجامعات الامريكية والبريطانية في الهيمنة على المواقع العشرين الاولى في تصنيف شنغهاي الخاص بالمؤسسات الاكاديمية العليا.
واحتلت جامعة هارفارد المرتبة الأولى للمرة السادسة عشر على التوالي مباشرة أمام جامعة ستانفورد وجامعة كامبريدج في إنجيلترا.
ويعتمد تصنيف شنغهاي، الذي تنشر نتائجه كل سنة منذ عام 2003 ستة مؤشرات لترتيب مؤسسات التعليم العالي.
وتشمل هذه المؤشرات عدد الحاصلين على جوائز نوبل وجوائر أكاديمية دولية أخرى، وعدد الباحثين الذين يعتد بهم في مجالات تخصصهم، وعدد المقالات المنشورة في دوريات ومجلات محكمة، وعدد المقالات المصنّفة في الدوريات العلمية، ونصيب الفرد من الاداء العلمي.
swissinfo.ch with SDA-ATS; ع.ع