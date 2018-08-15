هذا المحتوى تم نشره يوم 15 أغسطس, 2018 02:05 م 15 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 14:05

أليسيو فيغالّي، آخر متحصّل على جائزة علمية من المعهد التقني الفدرالي العالي بزيورخ. والجوائز العلمية الدولية من المؤشرات التي تؤخذ في الحسبان في ترتيب المؤسسات الجامعية. (Keystone)

صُنّفت خمس جامعات سويسرية ضمن أفضل 100 مؤسسة للتعليم العالي في العالم، وفقا لأحدث ترتيب أكاديمي.

واحتلّ المعهد التقني الفدرالي العالي بزيورخرابط خارجي المركز التاسع عشر، دون تغيير عن الإستطلاعيْن السابقيْن، بينما جاءت جامعتي زيورخ وجنيف ضمن أفضل 60 جامعة على المستوى العالمي.

وبحسب أحدث ترتيب تضمّنته القائمة السنوية التي نشرها تصنيف شنغهاي للإستشارات يوم الثلاثاء 14 أغسطس 2018رابط خارجي، كان المعهد التقني الفدرالي العالي بلوزان وجامعة بازل ضمن مجموعة الجامعات المائة الافضل في العالم، بينها احتلت جامعة برن المرتبة 101، وجامعة لوزان المرتبة 150.

ويوجد في سويسرا ما مجموعه 10 جامعات ومعهدان فدراليان للتكنولوجيا.

+ المزيد من المعلومات حول نظام التعليم في سويسرا

في الأثناء تستمرّ الجامعات الامريكية والبريطانية في الهيمنة على المواقع العشرين الاولى في تصنيف شنغهاي الخاص بالمؤسسات الاكاديمية العليا.

واحتلت جامعة هارفارد المرتبة الأولى للمرة السادسة عشر على التوالي مباشرة أمام جامعة ستانفورد وجامعة كامبريدج في إنجيلترا.

ويعتمد تصنيف شنغهاي، الذي تنشر نتائجه كل سنة منذ عام 2003 ستة مؤشرات لترتيب مؤسسات التعليم العالي.

وتشمل هذه المؤشرات عدد الحاصلين على جوائز نوبل وجوائر أكاديمية دولية أخرى، وعدد الباحثين الذين يعتد بهم في مجالات تخصصهم، وعدد المقالات المنشورة في دوريات ومجلات محكمة، وعدد المقالات المصنّفة في الدوريات العلمية، ونصيب الفرد من الاداء العلمي.



swissinfo.ch with SDA-ATS; ع.ع

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

× إغلاق حقوق النشر جميع الحقوق محفوظة . فكل محتوى موقع swissinfo.ch محفوظ الحقوق، وغير مُصرح به إلا للاستخدام الخاص فقط . ويتطلب أي استخدام آخر لمحتوى الموقع غير الاستخدام المذكور أعلاه، لا سيما التوزيع، والتعديل، والنقل، والتخزين، والنسخ موافقة كتابية مسبقة من موقع swissinfo.ch. إذا كنت ترغب في استخدام محتوى الموقع بأي شكل من هذه الأشكال، برجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: contact@swissinfo.ch وبخصوص الاستخدام لأغراض خاصة، لا يُسمح إلا باستخدام الروابط التشعبية المؤدية إلى محتوى معين، ووضعها على الموقع الإلكتروني الخاص بك أو الموقع الإلكتروني لأي أطراف خارجية. ولا يجوز تضمين محتوى موقع swissinfo.ch إلا في بيئة خالية من الإعلانات دون أي تعديلات. وتُمنح رخصة أساسية غير حصرية لا يمكن نقلها وتسري سريانًا خاصًا على كل البرامج والحافظات والبيانات ومحتوياتها المتاحة للتنزيل من على موقع swissinfo.ch. وتُمنح هذه الرخصة بشرط التحميل لمرة واحدة وحفظ البيانات المذكورة على أجهزة خاصة. وتظل باقي الحقوق الأخرى ملكية خاصة لموقع swissinfo.ch. ويُمنع منعًا باتًا بيع أو المتاجرة باستعمال هذه البيانات على وجه الخصوص. إعادة استخدام هذه المادة المعهد التقني الفدرالي العالي بزيورخ ضمن العشرين جامعة الأولى عالميا 15 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 14:05 صُنّفت خمس جامعات سويسرية ضمن أفضل 100 مؤسسة للتعليم العالي في العالم، وفقا لأحدث ترتيب أكاديمي. واحتلّ المعهد التقني الفدرالي العالي بزيورخ المركز التاسع عشر، دون تغيير عن الإستطلاعيْن السابقيْن، بينما جاءت جامعتي زيورخ وجنيف ضمن أفضل 60 جامعة على المستوى العالمي. وبحسب أحدث ترتيب تضمّنته القائمة السنوية التي نشرها تصنيف شنغهاي للإستشارات يوم الثلاثاء 14 أغسطس 2018، كان المعهد التقني الفدرالي العالي بلوزان وجامعة بازل ضمن مجموعة الجامعات المائة الافضل في العالم، بينها احتلت جامعة برن المرتبة 101، وجامعة لوزان المرتبة 150. ويوجد في سويسرا ما مجموعه 10 جامعات ومعهدان فدراليان للتكنولوجيا. + المزيد من المعلومات حول نظام التعليم في سويسرا في الأثناء تستمرّ الجامعات الامريكية والبريطانية في الهيمنة على المواقع العشرين الاولى في تصنيف شنغهاي الخاص بالمؤسسات الاكاديمية العليا. واحتلت جامعة هارفارد المرتبة الأولى للمرة السادسة عشر على التوالي مباشرة أمام جامعة ستانفورد وجامعة كامبريدج في إنجيلترا. ويعتمد تصنيف شنغهاي، الذي تنشر نتائجه كل سنة منذ عام 2003 ستة مؤشرات لترتيب مؤسسات التعليم العالي. وتشمل هذه المؤشرات عدد الحاصلين على جوائز نوبل وجوائر أكاديمية دولية أخرى، وعدد الباحثين الذين يعتد بهم في مجالات تخصصهم، وعدد المقالات المنشورة في دوريات ومجلات محكمة، وعدد المقالات المصنّفة في الدوريات العلمية، ونصيب الفرد من الاداء العلمي.