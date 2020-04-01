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تضامن سويسري حملة وطنية لجمع التبرعات تنجح في تأمين أكثر من 10 ملايين فرنك

متطوعون يقومون بإعداد سندويشات

تمثل حملة جمع التبرعات التي أطلقتها "سلسلة السعادة" في سويسرا واحدة من العديد من الأنشطة الأخرى التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية والمتطوعون للمساعدة خلال الأزمة الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد. 

(Keystone/Martial Trezzini)

أعلنت "سلسلة السعادة"، وهي مؤسسة خيرية وتضامنية وطنية في سويسرا، أنها تمكنت من جمع أكثر من 10 ملايين فرنك (10.4 مليون دولار) من أجل دعم الفئات الضعيفة المتضررة من أزمة فيروس كورونا.

وقالت الذراع الإنسانية لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية يوم الأربعاء 1 أبريل الجاري إنها بدأت بعدُ في دفع أموال إلى عدة مؤسسات خيرية شريكة لتقديم المساعدات العاجلة.

وكانت المنظمة غير الحكومية أطلقت حملتها الأخيرة يوم 23 مارس الماضي، داعية إلى توفير مساعدة مالية لدعم المُسنين والمشردين، وكذلك الأشخاص المحتاجين الذين يُعانون جراء مواجهتهم لخسائر كبيرة في الدخل بسبب القيود التي فرضتها الحكومة على التنقل والعددي من الأنشطة التجارية والاقتصادية.

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ووفقا لـ "سلسلة السعادةرابط خارجي"، فقد سُجّلت مُشاركة العديد من السلطات المحلية والشركات الصغيرة هذه المرة إلى جانب عدة جهات مانحة خاصة وفيّة.

المؤسسة الخيرية حثت أيضا على استمرار جهود المجتمع ومساهماته عبر موقعها على شبكة الإنترنت أو من خلال حسابها البريدي الخاص رقم 10-15000-6  مع إضافة كلمة “Coronavirus”.

يُشار إلى أن "سلسلة السعادة" تمكنت منذ تأسيسها قبل أربعة وسبعين عاما من الآن من جمع أكثر من 1.8 مليار فرنك من التبرعات العامة لتمويل مشاريع داخل سويسرا وخارجها، بما في ذلك 34.7 مليون فرنك في العام الماضي.

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