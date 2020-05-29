قال المكتب الفدرالي للإحصاء يوم الخميس 28 مايو الجاري إن نسبة الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر سترتفع بنسبة 70٪، فيما سينمو عدد السكان النشطين (أي في سن العمل) بوتيرة أبطأ بكثير.
استنادا للمعطيات الحالية، يتوقع المكتب الفدرالي للإحصاءرابط خارجي زيادة سنوية متوسطة بنسبة 0.6 ٪ في عدد المقيمين الدائمين في سويسرا، وهو ما يعني بلوغ عدد السكان إلى 9.4 مليون نسمة في عام 2030 ووصوله إلى 10.4 مليون نسمة في عام 2050. أما ثلاثة أرباع هذا النمو فسوف يتأتى من الهجرة.
وكان عدد سكان الكنفدرالية قد بلغ 8.6 مليون نسمة في نهاية عام 2019.
خلال العقد المقبل، ستكون ظاهرة تشيّخ السكان أسرع من ذي قبل، لتزامنها مع بلوغ أبناء ما يُعرف بـ "جيل طفرة المواليد" سنّ التقاعد. وقال المكتب إن زيادة متوسط العمر المتوقع ستؤدي أيضا إلى ارتفاع عدد كبار السن. ووفقًا لتوقعاته، سيكون هناك 2.7 مليون شخص تصل أعمارهم إلى 65 عامًا وأكثر في عام 2050، مقارنة بـ 1.6 مليون شخص في نهاية عام 2019.
على النقيض من ذلك، لن يزداد عدد الأشخاص في سن العمل (20-64 سنة) إلا بنسبة 12٪، ليستقر عددهم الإجمالي في حدود 5.6 مليون نسمة في عام 2050.
المكتب الفدرالي للإحصاء لفت إلى أن هذه التوقعات تم إجراؤها قبل جائحة كوفيد - 19، مضيفًا أنه من غير المرجح أن يكون للوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد تأثير كبير على الاتجاهات الديمغرافية. مع ذلك، يُمكن أن يكون للأزمة الحالية تأثير على الهجرة، اعتمادًا على كيفية إدارة السلطات السويسرية للتداعيات الاقتصادية المترتبة عنها.
مزيدٌ من الخرّيجات
في العقود المقبلة، سيستمر السكان في التمركز حول منطقة زيورخ الكبرى والمنطقة المحيطة ببحيرة ليمان. في المقابل، فإن كانتون تيتشينو الجنوبي وكانتون غراوبوندن في شرق سويسرا سيشهدان انخفاضًا طفيفًا يُقدر بحوالي 5% في عدد المقيمين فيهما.
كما يتوقع المكتب أن تُصبح نسبة النساء الحاصلات على شهادات جامعية أو تعليم مهني أعلى لتتساوى مع نسبة الرجال بحلول عام 2030 قبل أن يتغيّر الوضع بحلول عام 2040، عندما تتحصل 57٪ من النساء على درجات علمية رفيعة مقارنة بـ 54٪ من الرجال. يُشار إلى أن أرقام نهاية عام 2019، تفيد بأن 48٪ من الرجال و41٪ من النساء أكملوا مستوى تعليميا عاليا.
Keystone-SDA/ك.ض