هذا المحتوى تم نشره يوم 28 أغسطس, 2018 07:30 ص 28 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 07:30

يستخدم الشبان السويسريون منصات الوات ساب ويوتيوب وأنستغرام اكثر من منصات أخرى. (Keystone)

أظهرت دراسة "مؤشر انشغالات الشباب لعام 2018" التي يعدها "كريدي سويس" كل سنة احتلال معضلة تمويل معاشات التقاعد صدارة اهتمام الشبان السويسريين لهذا العام متقدمة بذلك على قضايا أخرى تشغل الرأي العام كقضايا الهجرة واللجوء.

وعبّر ما يناهز عن 53% من الشبان الذين شملهم إستطلاع هذا العام عن قلقهم بشأن معاشاتهم التقاعدية في المستقبل، مقارنة ب 41% فقط في العام الماضي. أما موضوع الهجرة، الذي كان الانشغال الرئيسي لنصف عدد الذين شاركوا في استطلاع العام الماضي، لا يبدو أنه يشغل هذا العام سوى 29% من إجمالي المشاركين.



YOUTH انشغالات الشباب 2018

دراسة "كريدي سويس" أظهرت كذلك أن الشباب السويسري أكثر تفاؤلا هذا العام بسوق العمل، وقال 34% أن وظيفتهم ستختفي بسبب التهديد الذي تشكله الرقمنة مقارنة بثلاثة من كل أربعة شبان في الولايات المتحدة والبرازيل وسنغافورة. وبالنسبة لنوع الوظائف التي يفضلها الشبان السويسريون نرى أنهم استثناء مقارنة ببقية البلدان: في حين تعد تكنولوجيا المعلومات من أكثر قطاعات العمل شعبية في بلدان مثل الولايات المتحدة (75%)، والبرازيل (72%)، وسنغافورة (75%)، يفضّل 56% من الشبان في سويسرا العمل في مجال التعليم ، يليه قطاع الإعلام (53%)، ثم السياحة (50%)، فالإدارة (47%). فقط 43% من الذين شملتهم هذه الدراسة قالوا إنهم يفضلون العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات.

الدراسة أظهرت أيضا أن الشبان السويسريين هم الأكثر حذرا عندما يتعلق الامر بالمسائل المالية. وقد اضطرت نسبة قليلة منهم أثقلت كاهلها الإلتزامات المالية، للقيام بإدخارات مهمة.

الإستهلاك

يلتجؤ الشبان السويسريون للحصول على الأخبار إلى التطبيقات الإلكترونية ، وإلى الإنترنت والصحف المجانية. في المقابل، هم أقل استهلاكا للبرامج التلفزيونية مقارنة بنظرائهم في البلدان الأخرى. إن أهم ثلاثة وسائل إعلام يستخدمونها هي الوات ساب ويوتيوب وأنستغرام. ويظهر هذا المؤشر أن الهواتف الذكية، والوات ساب، والإستماع إلى الموسيقى هي من أهم الأشياء المشتركة بين صفوف الشبان. في المقابل، نجد أن الهواتف العادية ، والاحزاب السياسية، والمخدرات من الاشياء التي لا تحظى بإقبال هذه الفئة. كذلك نرى أن الإقتصاد التشاركي يشكل جزءً مهما من حياتهم، ولكن ليس بنفس الدرجة التي هو عليها في البلدان الاخرى.

تشاركي موقف الشباب من الغقتصاد التشاركي

شارك في هذا الإستطلاع حوالي 1000 شاب تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عاما في الولايات المتحدة والبرازيل وسنغافورة وسويسرا، ضمن دارسة مؤشر انشغالات الشباب لعام 2018.

swissinfo.ch/ ع.ع

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The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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