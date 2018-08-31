هذا المحتوى تم نشره يوم 31 أغسطس, 2018 02:29 م 31 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 14:29

مروحية تابعة للجيش السويسري خلال تدخل ميداني لإيصال المياه إلى المواشي في إحدى المراعي الجبلية (Oberbaetruns bei Schaenis) بكانتون برن يوم 3 أغسطس 2018.

(Keystone)

أوقف الجيش السويسري عملياته لنقل المياه برا وجوا إلى قطعان المواشي في مراعي جبال الألب الصيفية التي تضررت بشدة من موجة الحر الشديد التي شهدتها البلاد في الأسابيع الأخيرة.

وفي بيانرابط خارجي صدر في برن يوم الجمعة 31 أغسطس الجاري، قالت وزارة الدفاع إن المروحيات التابعة للجيش جلبت لوحدها منذ يوم 20 يوليو الماضي نحو 1346.6 طنا من المياه الى مناطق تقع في غرب وشرق سويسرا.

وقالت الوزارة إن كانتونات فو وفريبورغ وبرن وسانت غالن وأبينزل - رودس الداخلية وغلاروس ولوتسيرن تضررت بشكل خاص من "الجفاف الاستثنائي" الذي أدى إلى نضوب العديد من العيون وخزانات المياه.

بالفعل، شهدت سويسرا هذا العام الصيف الأكثر جفافا منذ بدء عمليات تسجيل درجات الحرارة في القرن التاسع عشر. ففي بداية شهر أغسطس، أعلنت الحكومة الفدرالية عن مجموعة من التدابير المؤقتة لتخفيف الصعوبات الناجمة عن موجة الحرارة التي تعرّض لها العديد من المزارعين في جميع أنحاء البلاد. وشمل ذلك خفض الرسوم الجمركية المفروضة على النّخالة المستوردة.

مُساعدة ثمينة

عمليا، تم نقل المياه عن طريق البر كلما أمكن ذلك. وفي بقية الحالات، قامت مروحيات عسكرية من طراز "سوبر بوما" بتأمين العملية. وحسب البيان فإن "الهدف كان يتمثل في منح الضيعات الكائنة في جبال الألب ما يكفي من المياه لضمان عدم (اضطرار أصحابها لـ) إعادة مواشيهم إلى السهول والأودية في وقت مبكر جدا، و/ أو التوقف عن مواصلة النشاط في جبال الألب".

من جهة أخرى، ساعدت المروحيات التابعة للجيش في إطفاء الحرائق التي اندلعت في وادي فيرزاسكارابط خارجي جنوب البلاد (للتذكير تم استخدام سدّ فيرزاسكا بطريقة شهيرة لتصوير لقطات مثيرةرابط خارجي في أحد أفلام جيمس بوند) من أجل السيطرة على حريق نشب في غابات المنطقة يومي 5 و6 أغسطس.

أخيرا، أشارت الوزارة إلى أن أسباب وقف عمليات نقل المياه ابتداء من مساء يوم الخميس 30 أغسطس تتلخص في حلول الأمطار واقتراب موعد انتهاء موسم الصيف في مرتفعات جبال الألب بالنسبة للمزارعين.

وزارة الدفاع السويسرية/SDA-ATS/swissinfo.ch/ك.ض

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