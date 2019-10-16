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عنف منزلي إمام فشل في الاندماج فاضطر إلى مغادرة سويسرا

صورة امرأة خلف ستار شفاف

إمام يستخدم العنف بحق زوجته، فتهرب في النهاية إلى منزل حماية النساء مع أطفالها الأربعة.

(Keystone / Vadim Ghirda)

 أيدت المحكمة الفدرالية يوم الثلاثاء 15 أكتوبر قرارًا سابقًا لمحكمة سانت غالن في شرق سويسرا، بعدم تجديد تصريح إقامة إمام من كوسوفو بتهمة العنف المنزلي. وكان الأمام قد أدين بتهمة الإساءة الجسدية والجنسية لزوجته وعدم السماح لها بالخروج من المنزل دون موافقته.

كان الزوجان يعيشان منفصلين منذ لجوء المرأة إلى مركز حماية النساء مع أطفالها الأربعة في ديسمبر 2015. وبعد عامين، رفض المكتب الفدرالي للهجرة في كانتون سانت غالن تمديد تصريح إقامة الرجل. وصل الإمام من كوسوفو إلى سويسرا في عمر يناهز 26 عامًا وعاش في البلاد منذ ما يقرب من عشر سنوات.

وأثناء المرافعة أمام المحكمة الفدرالية، استند الرجل في دفاعه على حماية الخصوصية، التي تضمنتها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لكن القضاة شعروا أن رؤيته لحقوق المرأة وواجباتها تتناقض بوضوح مع قوانين سويسرا وقيمها.

وجاء في الحكم الذي أصدرته المحكمة الفدرالية أن عدة عناصر تشير إلى أن الإمام لم يستوعب القيم الاجتماعية والقانونية لسويسرا وأنه لا يحترمها، وقالوا إن هذا يستند بشكل خاص على المبدأ الدستوري للمساواة بين الرجل والمرأة.

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هذا المحتوى تم نشره يوم 24 يونيو, 2019 02:30 م

SDA-Keystone/ ث.س

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