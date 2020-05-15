تحركات نهاية الأسبوع
الشرطة تتوقع المزيد من المظاهرات المناهضة لإجراءات الإغلاق
أكدت الشرطة السويسرية أنها مستعدة للتعامل مع المزيد من المظاهرات في عطلة نهاية الأسبوع. يأتي هذا بعد خروج مظاهرات شارك فيها مئات الأشخاص في مدن مثل برن وزيورخ خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي في انتهاك لقانون حظر التجمعات العامة لأكثر من خمسة أشخاص.
الفرع السويسري لمنظمة العفو الدولية انتقد بشدة إجراء الشرطة ودعت السلطات إلى احترام الحق في الاحتجاج السلمي.
تجدر الإشارة إلى أن شرطة مدينة برن لم تتخذ أي إجراء مباشر في نهاية الأسبوع الماضي، مشيرة إلى وجود أطفال وكبار في السن بين المتظاهرين كسبب لعدم استخدام القوة لتفريق المتظاهرين، وبدلاً عن ذلك، أصدر الضباط تحذيرات شفوية وتابعوا ذلك بكتابة تقارير عن عشرات الأشخاص يمكن أن تؤدي إلى ملاحقات قضائية بحقهم في وقت لاحق.
عموما، يحتج المتظاهرون بشكل رئيسي ضد القيود الاجتماعية والاقتصادية التي تفرضها الحكومة الفدرالية منذ منتصف شهر مارس الماضي بموجب قانون الأوبئة، ولكن البعض شارك في المظاهرات لأسباب تتعلق بالبيئة، وبشبكة اتصالات الجيل الخامس "جي 5" وبمواضيع أخرى.
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