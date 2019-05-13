هذا المحتوى تم نشره يوم 13 مايو, 2019 10:50 ص

كشفت الأمم المتحدة أن واحدة من بين كل ثلاث نساء وفتيات تتعرض للعنف البدني أو الجنسي وأن الجاني هو الشريك في أغلب الأحيان . (Keystone / Maurizio Gambarini)

اُضطرت مراكز إيواء النساء في سويسرا والبالغ عددها 19 إلى رفض ما يقرب من 500 طلب في عام 2018 بسبب نقص الأماكن أو الموظفين، حسبما أفادت صحيفة سويسرية.

التقرير الذي نشرته أسبوعية زونتاغس تسايتونغ (SonntagsZeitung) في عددها الصادر يوم الأحد 12 مايو الجاري استند إلى دراسة أجراها مؤتمر مديري الشؤون الاجتماعية على مستوى الكانتوناترابط خارجي. وأظهر التقرير أن واحدة من كل اثنتين من ضحايا سوء المعاملة تم رفض طلبها العام الماضي.

بالأرقام، تم رفض 487 طلبًا للحماية في عام 2018، من إجمالي 1771 والسبب هو نقص المساحة أو الموظفين. كما تم رفض 806 طلب آخر ولكن لأسباب أخرى.

وهذا يعني أنه تم رفض ما يقرب من نصف جميع الطلبات، حيث تمكن 41 ٪ من هؤلاء النساء من العثور على مكان في ملجأ، فيما انتهى المطاف بالأخريات في ملاجئ دون حماية أو رعاية أو عُدن أدراجهن من حيث أتين.

يذكر أن النساء البالغ عددهن 965 ممن عثرن على مكان في أحد الملاجئ الـتسعة عشر أمضين في المتوسط 37 يومًا هناك.

يُشار إلى أن وزيرة العدل والشرطة كارين كيلر - سوتر شاركت في الإجاتماع السنوي لمؤتمر مديري الشؤون الاجتماعية على مستوى الكانتونات الذي انعقد يومي 8 و 9 مايو الجاري في هايدن بكانتون آرغاو. وتم خلاله مناقشة تدابير لمنع العنف ضد المرأة والعنف المنزلي بشكل عام. ومن المقرر أن يقوم المشاركون في المؤتمر بإعداد توصيات بشأن هذه القضايا.



Keystone-SDA/م.ا.

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