أدت أزمة كوفيد- 19 إلى ايقاف المصافحة مؤقتا وإلى دعوة السكان في بلدان كثيرة لتغطية الوجه كتدابير وقاية. (Keystone)

بإمكان الفيروس التاجي تغيير عاداتنا وأفكارنا في أوروبا (وخارجها)، وفيما يلي وجهة نظر الباحثتان في المجال القانوني، آشلي مانثا- هولاند ولياف أورغاد.​​​​​​​



وجهة نظر وجهة نظر

عندما سُئل عن المصافحة في الآونة الأخيرة، قال كبير علماء الفيروسات في الولايات المتحدة، الدكتور فوسي: "لا أعتقد أنه ينبغي علينا مصافحة بعضنا البعض بعد الآن"، في إشارة إلى كيفية منع انتقال الفيروس التاجي والأنفلونزا الموسمية. في أوروبا، حيث أصبح موضوع المصافحة مثار جدل كبير في السنوات الأخيرة، يمكن أن يتسبب هذا المتطلّب الصحي في حدوث تحوّل ثقافي مجتمعنا في أمسّ الحاجة إليه.

في عام 2010، حُرمت امرأة جزائرية من الحصول على الجنسية في فرنسا لأنها لم تصافح حاكم محافظة إيزير. وفي عام 2016، رفض مسجّل مدني محلّي في بروكسيل تزويج رجل وامرأة، عندما رفضت هذه الأخيرة مصافحته خلال الاحتفال. وفي هولندا، تم رفض طلب للحصول على وظيفة سائق حافلة في عام 2017، لأن المترشّح للوظيفة رفض مصافحة النساء والركاب. وفي سويسرا، دفع رفض امرأة مسلمة مصافحة أحد المسؤولين في بلدية لوزان إلى رفض منحها الجنسية في عام 2018. وبلغ الأمر ببلدية تارفيل، بكانتون ريف- بازل إلى فرض غرامة قدرها 5000 فرنك، وحجب المساعدة الاجتماعية على أولياء تلميذيْن رفضا مصافحة مدرّستهم داخل حرم المدرسة. وحينها ادعت سيمونيتا سوماروغا، رئيسة سويسرا حاليا (وزير العدل والشرطة آنذاك) بأن المصافحة "جزء من الثقافة السويسرية"، بينما كانت السلطات التعليمية أكثر وضوحا مؤكدا على أنه "للمعلّم (ة) الحق في طلب المصافحة".

سياسة المصافحة الأكثر صرامة على المستوى الأوروبي توجد في الدنمارك. وتصدّرت المصافحة العناوين الرئيسية لأبرز وسائل الإعلام هناك بعد أن سنت الدنمارك قانونا يجعل المصافحة إلزامية في جميع احتفالات التجنيس: رفض مصافحة رئيس البلدية أو المسؤولين الآخرين خلال الاحتفال يمكن أن ينتهي برفض منح الجنسية. ومن المثير للاهتمام أنه منذ تفشي وباء كوفيد - 19، توقّفت الدنمارك عن تنظيم احتفالات منح الجنسية، ورفعت شعار "لا مصافحة، لا جنسية".

في مناطق أخرى، لا تزيد المصافحة عن كونها شكل من أشكال التحية، ولا تختلف اختلافا جوهريا عن التلويح باليد أو الابتسامة أو الإنحناء (أو حتى الإيماء بالرأس، أو ارسال قبلة عبر الهواء،..). فقط في المجتمعات الأوروبية، أصبحت المصافحة، وبشكل متزايد، مسألة ضرورية "للعيش المشترك".

مبدأ العيش المشترك هزّ أوروبا مرة أخرى في عام 2014، عندما أيّدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (مقرّها ستراسبورغ) حظر البرقع في فرنسا. وقضت المحكمة بأن "مسألة ما إذا كان يحق للمرأة ارتداء حجاب يغطي كامل الوجه في الأماكن العامة هو اختيار للمجتمع". ووفق المحكمة دائما، يتطلب العيش المشترك الحد الأدنى من التفاعل الاجتماعي والحياة المجتمعية على النحو الذي تحدده الدولة.

اليوم تحوّلت تغطية الوجه في الأماكن العامة في زمن كوفيد- 19 إلى واجب مدني لحماية أفراد المجتمع الذين هم عرضة للخطر. وأوصت النمسا وسلوفاكيا وألمانيا وفرنسا بضرورة ارتداء أقنعة في الأماكن العامة وبعض البلدان حوّلها إلى ممارسة ملزمة. هكذا أصبحت تغطية الوجه شرطا للمشاركة في الحياة العامة، وليس الإقلاع عنها كما كان من قبل. لقد أصبح ما هو مهم تسهيل المشاركة في الحياة العامة، وليس رؤية ابتسامة الشخص الذي تقابله. العيش المشترك إذن ليست فكرة جامدة، ولابد من معرفة ما الذي يعنيه هذا المفهوم.

لقد تسببت أزمة كوفيد- 19 مؤقتا في زعزعة عاداتنا الاجتماعية، ما أتاح لنا فرصة للتفكير في طرق بديلة لتقديم التحية في مجتمعاتنا الأوروبية. وبدلا من التمسّك بالمتعارف عليه في الماضي، يجب أن يكون صناع القرار في المستقبل أكثر تسامحا مع أنماط التحية ومع ارتداء أزياء مختلفة. ويظهر الالتزام بعدم المصافحة والتوصية بضرورة تغطية الوجه بسبب وباء كوفيد- 19 أن هذه الآداب ليست ضرورية للحياة الاجتماعية كما كان مفترضا في الماضي.

Neuer Inhalt اشتراك في النشرة الاخبارية كي لا تفوتك أهمّ مقالاتنا: اشترك في النشرة الإخبارية الأسبوعية الآن!

* تمّ نشر هذا المقال لأوّل مرة على مدونة Verfassungsblogرابط خارجي

الآراء المعبّر عنها في هذا المقال هي آراء لا تلزم إلا كاتبها، ولا تلزم بالضرورة swissinfo.ch.





(نقله من الإنجليزية وعالجه: عبد الحفيظ العبدلي)

Neuer Inhalt Horizontal Line

محتويات خارجية الحياة والعمل في الجبال بفضل التحول الرقمي

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

× إغلاق حقوق النشر جميع الحقوق محفوظة . فكل محتوى موقع swissinfo.ch محفوظ الحقوق، وغير مُصرح به إلا للاستخدام الخاص فقط . ويتطلب أي استخدام آخر لمحتوى الموقع غير الاستخدام المذكور أعلاه، لا سيما التوزيع، والتعديل، والنقل، والتخزين، والنسخ موافقة كتابية مسبقة من موقع swissinfo.ch. إذا كنت ترغب في استخدام محتوى الموقع بأي شكل من هذه الأشكال، برجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: contact@swissinfo.ch وبخصوص الاستخدام لأغراض خاصة، لا يُسمح إلا باستخدام الروابط التشعبية المؤدية إلى محتوى معين، ووضعها على الموقع الإلكتروني الخاص بك أو الموقع الإلكتروني لأي أطراف خارجية. ولا يجوز تضمين محتوى موقع swissinfo.ch إلا في بيئة خالية من الإعلانات دون أي تعديلات. وتُمنح رخصة أساسية غير حصرية لا يمكن نقلها وتسري سريانًا خاصًا على كل البرامج والحافظات والبيانات ومحتوياتها المتاحة للتنزيل من على موقع swissinfo.ch. وتُمنح هذه الرخصة بشرط التحميل لمرة واحدة وحفظ البيانات المذكورة على أجهزة خاصة. وتظل باقي الحقوق الأخرى ملكية خاصة لموقع swissinfo.ch. ويُمنع منعًا باتًا بيع أو المتاجرة باستعمال هذه البيانات على وجه الخصوص. إعادة استخدام هذه المادة ما هو مستقبل عادة المصافحة في أوروبا وخارجها؟ أشلي مونتا -هولاند ولياف أورغاد 23 مايو 2020 - آخر تحديث - 11:00 بإمكان الفيروس التاجي تغيير عاداتنا وأفكارنا في أوروبا (وخارجها)، وفيما يلي وجهة نظر الباحثتان في المجال القانوني، آشلي مانثا- هولاند ولياف أورغاد.​​​​​​​ عندما سُئل عن المصافحة في الآونة الأخيرة، قال كبير علماء الفيروسات في الولايات المتحدة، الدكتور فوسي: "لا أعتقد أنه ينبغي علينا مصافحة بعضنا البعض بعد الآن"، في إشارة إلى كيفية منع انتقال الفيروس التاجي والأنفلونزا الموسمية. في أوروبا، حيث أصبح موضوع المصافحة مثار جدل كبير في السنوات الأخيرة، يمكن أن يتسبب هذا المتطلّب الصحي في حدوث تحوّل ثقافي مجتمعنا في أمسّ الحاجة إليه. في عام 2010، حُرمت امرأة جزائرية من الحصول على الجنسية في فرنسا لأنها لم تصافح حاكم محافظة إيزير. وفي عام 2016، رفض مسجّل مدني محلّي في بروكسيل تزويج رجل وامرأة، عندما رفضت هذه الأخيرة مصافحته خلال الاحتفال. وفي هولندا، تم رفض طلب للحصول على وظيفة سائق حافلة في عام 2017، لأن المترشّح للوظيفة رفض مصافحة النساء والركاب. وفي سويسرا، دفع رفض امرأة مسلمة مصافحة أحد المسؤولين في بلدية لوزان إلى رفض منحها الجنسية في عام 2018. وبلغ الأمر ببلدية تارفيل، بكانتون ريف- بازل إلى فرض غرامة قدرها 5000 فرنك، وحجب المساعدة الاجتماعية على أولياء تلميذيْن رفضا مصافحة مدرّستهم داخل حرم المدرسة. وحينها ادعت سيمونيتا سوماروغا، رئيسة سويسرا حاليا (وزير العدل والشرطة آنذاك) بأن المصافحة "جزء من الثقافة السويسرية"، بينما كانت السلطات التعليمية أكثر وضوحا مؤكدا على أنه "للمعلّم (ة) الحق في طلب المصافحة". سياسة المصافحة الأكثر صرامة على المستوى الأوروبي توجد في الدنمارك. وتصدّرت المصافحة العناوين الرئيسية لأبرز وسائل الإعلام هناك بعد أن سنت الدنمارك قانونا يجعل المصافحة إلزامية في جميع احتفالات التجنيس: رفض مصافحة رئيس البلدية أو المسؤولين الآخرين خلال الاحتفال يمكن أن ينتهي برفض منح الجنسية. ومن المثير للاهتمام أنه منذ تفشي وباء كوفيد - 19، توقّفت الدنمارك عن تنظيم احتفالات منح الجنسية، ورفعت شعار "لا مصافحة، لا جنسية". في مناطق أخرى، لا تزيد المصافحة عن كونها شكل من أشكال التحية، ولا تختلف اختلافا جوهريا عن التلويح باليد أو الابتسامة أو الإنحناء (أو حتى الإيماء بالرأس، أو ارسال قبلة عبر الهواء،..). فقط في المجتمعات الأوروبية، أصبحت المصافحة، وبشكل متزايد، مسألة ضرورية "للعيش المشترك". مبدأ العيش المشترك هزّ أوروبا مرة أخرى في عام 2014، عندما أيّدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (مقرّها ستراسبورغ) حظر البرقع في فرنسا. وقضت المحكمة بأن "مسألة ما إذا كان يحق للمرأة ارتداء حجاب يغطي كامل الوجه في الأماكن العامة هو اختيار للمجتمع". ووفق المحكمة دائما، يتطلب العيش المشترك الحد الأدنى من التفاعل الاجتماعي والحياة المجتمعية على النحو الذي تحدده الدولة. اليوم تحوّلت تغطية الوجه في الأماكن العامة في زمن كوفيد- 19 إلى واجب مدني لحماية أفراد المجتمع الذين هم عرضة للخطر. وأوصت النمسا وسلوفاكيا وألمانيا وفرنسا بضرورة ارتداء أقنعة في الأماكن العامة وبعض البلدان حوّلها إلى ممارسة ملزمة. هكذا أصبحت تغطية الوجه شرطا للمشاركة في الحياة العامة، وليس الإقلاع عنها كما كان من قبل. لقد أصبح ما هو مهم تسهيل المشاركة في الحياة العامة، وليس رؤية ابتسامة الشخص الذي تقابله. العيش المشترك إذن ليست فكرة جامدة، ولابد من معرفة ما الذي يعنيه هذا المفهوم. لقد تسببت أزمة كوفيد- 19 مؤقتا في زعزعة عاداتنا الاجتماعية، ما أتاح لنا فرصة للتفكير في طرق بديلة لتقديم التحية في مجتمعاتنا الأوروبية. وبدلا من التمسّك بالمتعارف عليه في الماضي، يجب أن يكون صناع القرار في المستقبل أكثر تسامحا مع أنماط التحية ومع ارتداء أزياء مختلفة. ويظهر الالتزام بعدم المصافحة والتوصية بضرورة تغطية الوجه بسبب وباء كوفيد- 19 أن هذه الآداب ليست ضرورية للحياة الاجتماعية كما كان مفترضا في الماضي. * تمّ نشر هذا المقال لأوّل مرة على مدونة Verfassungsblog الآراء المعبّر عنها في هذا المقال هي آراء لا تلزم إلا كاتبها، ولا تلزم بالضرورة swissinfo.ch.