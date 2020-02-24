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"لن أزوجك نفسي" تراجع نسبة الراغبين في الزواج في سويسرا

زوجان سويسريان في حفل الزفاف

تشير أحدث البيانات إلى أن الأجانب المقيمين في سويسرا أكثر ترددًا في دخول عش الزوجية.

(Keystone / Urs Flueeler)

شهدت سويسرا انخفاضاً في عدد الزيجات بنحو 6% في عام 2019 مقارنة بالعام السابق، فيما ارتفع معدل الطلاق بين الأجانب المقيمين في الكنفدرالية.

بهذا تتواصل ظاهرة انخفاض عدد الزيجات في سويسرا، حيث بلغ عددها ما مجموعه 38200 زيجة في عام 2019، بانخفاض قدره 6.2 ٪ مقارنة بالعام السابق، وفقا للأرقام الصادرة عن المكتب الفدرالي لاللإحصاء يوم الاثنين 24 فبراير الجاري.

عموماً، تراجعت الرغبة في دخول عشّ الزوجية بين جميع شرائح المجتمع ولكن هذه الظاهرة كانت أوضح بشكل أكبر بين المقيمين الأجانب. فقد تراجع معدل الزواج بـ 4.6 ٪ بين السويسريين وبنحو 13.1 ٪ بين السكان الأجانب. كما تراجعت الزيجات المختلطة (سويسريون أو سويسريات مع أجانب أو أجنبيات) بنسبة 5.1 ٪.

وفي حين أن القانون السويسري لا يجيز زواج الأشخاص من نفس الجنس، إلا أن عدد الأشخاص، الذين اختاروا الدخول في شراكات مُسجلة في عام 2019 تراجع أيضاً، حيث سجل نحو 650 من الأزواج من نفس الجنس علاقاتهم الرسمية العام الماضي، وذلك بانخفاض بلغ 7.9 في المائة مقارنة بعام 2018.

 كما زادت حالات الطلاق بشكل طفيف في عام 2019، حيث تم حل 16600 عقد زواج (بزيادة قدرها 0.4٪). ويُعزى الارتفاع إلى حد كبير إلى ارتفاع حالات الطلاق بين الأزواج الأجانب التي زادت بشكل كبير من 3900 إلى 4300 حالة (أي بزيادة بلغت 10.4%).

الزواج

تَعتَرف سويسرا بمعاملات الزواج المُوَثَقة في مكاتب السجل المدني في البلديات. كما تعترف أيضاً بالشراكة المُسجلة بين المثليين. ويجب ألاّ يقل عمر كلا ...

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