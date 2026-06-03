التوصل إلى اتفاق بشأن قبور اليهود والمسلمين في مدينة فريبورغ

فريبورغ تتوصل إلى اتفاق بشأن قبور اليهود والمسلمين. Keystone-SDA

توصلت مدينة فريبورغ السويسرية إلى اتفاق مع الجاليتين اليهودية والمسلمة، لتنظيم استخدام المساحات المخصصة للدفن في مقبرة سانت ليونهار.

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وينظم الاتفاق الاستخدام الطويل الأمد لمواقع الدفن المخصصة لكل جالية. كما يتيح إنشاء قبور كبيرة وضمان الدفن الدائم.

وتستوعب القبور الكبيرة أكثر من ثمانية جثامين ضمن قطاع محدد بوضوح. ووفقًا لبيان صحفي صادر عن المدينة، طالبت عدة جماعات دينية أيضاً بضمان حق الدفن الدائم.

وفي إطار تطبيق اللوائح البلدية الجديدة الخاصة بالمقابر، أوضحت مدينة فريبورغ أنها تأخذ في الاعتبار “الطابع التاريخي لمنطقة المقبرة اليهودية القائمة، إلى جانب التطورات الاجتماعية في مجال الدفن”.

وأضاف البيان أن المدينة “تهيئ الظروف اللازمة لمجتمع يقوم على القبول المتبادل، وتضمن قبول الجميع، بغض النظر عن انتمائهم الديني”.

وتضم المقبرة قسمًا يهوديًا منذ عام 1912، وهو مدرج حاليًا ضمن قائمة المواقع المحمية. وأكدت المدينة أن “الاتفاق الجديد لا يعرّض هذا الوضع للخطر”.

أحكام مماثلة للمسلمين

وكانت اللوائح الجديدة للمقابر قد أثارت مخاوف داخل الجالية اليهودية. فقد أعربت الجالية في عام 2024 عن خشيتها من أن تتجاوز الأعباء المالية لصيانة مواقع القبور إمكاناتها المالية بكثير. وأوضحت مدينة فريبورغ أن الدفن الدائم في القبور الحالية سيظل مضمونًا. كما ستُتاح مواقع الدفن للجالية اليهودية في كانتون فريبورغ مجانًا، باستثناء تكاليف الصيانة.

أما المنطقة الجديدة الإضافية المخصصة لدفن اليهود، فستخضع للوائح الجديدة المطبقة على باقي أجزاء المقبرة البلدية. ويشمل ذلك، على وجه الخصوص، دفع الرسوم المستحقة على مواقع الدفن.

وتسري القواعد نفسها على المنطقة الجديدة المخصصة لدفن المسلمين. كما يضمن الاتفاق فيها أيضًا الدفن الدائم، إضافة إلى توجيه القبور من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي.

ورحبت الجالية اليهودية في بيان بما وصفته “حلا توفيقيا بنّاءًا”، واعتبرت أنه عملي ومحترم.

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