السجون السويسرية تسجّل أعلى عدد من النزلاء في تاريخها

عدد المعتقلين في سويسرا يصل إلى مستوى قياسي جديد Keystone-SDA

لم يسبق أن بلغ عدد نزلاء السجون في سويسرا المستوى كما كان عليه في بداية عام 2026. في المقابل، انخفض عدد أحكام السجن قصيرة المدة وغير الموقوفة التنفيذ إلى أدنى مستوى له على الإطلاق.

فبتاريخ 31 يناير 2026، بلغ عدد المحتجزين في السجون السويسرية 7119 شخصًا، وهو أعلى رقم يُسجّل منذ بدء تدوين الإحصائيات. وأدى هذا العدد الكبير من المحتجزين إلى وصول نسبة الإشغال في المؤسسات العقابية على مستوى البلاد إلى 97%.

ومن بين هؤلاء النزلاء البالغ عددهم 7119، كان 63% منهم يقضون عقوبة أو تدبيرًا قضائيًا، و31% رهن الحبس الاحتياطي أو محتجزين لأسباب أمنية، بينما كان 6% مسجونين لأسباب أخرى.

وتستند هذه الأرقام إلى إحصائيات الإدانة الجنائية وإحصائيات الحرمان من الحرية التي نشرها المكتب الفدرالي للإحصاء يوم الاثنين.

وفي العام الماضي، سُجّلت في السجل الجنائي إدانات بحق 111,962 شخصًا بالغًا، أكثر من نصفها كانت مخالفات مرورية.

وانخفض عدد أحكام السجن قصيرة المدة غير الموقوفة التنفيذ إلى مستوى تاريخي بلغ 2937 حكمًا. وكانت الغرامة المالية المشروطة هي العقوبة الأكثر شيوعًا، حيث بلغت 78,693 حالة.

في الوقت نفسه، صدر في عام 2025 ما مجموعه 2272 أمر ترحيل، كان 94% منها إلزاميًا. وصدر أكثر من نصف هذه الأوامر لفترة تزيد عن خمس سنوات. ومن بين الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل، كان 37% منهم من مواطني إحدى دول الاتحاد الأوروبي.

