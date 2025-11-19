تحذيرات من انهيار صخري جديد فوق قرية برينتس السويسرية

الجيولوجيون يتوقعون تساقط صخور جديدة. Keystone-SDA

حذّر جيولوجيون.ات من احتمال انهيار كميات كبيرة من الصخور فوق قرية برينتس في كانتون غرابوندن، بعد أن سُجّل تسارع ملحوظ في حركة جزء من الهضبة الواقعة فوق القرية خلال الأيام الأخيرة. وتشير التقديرات إلى أن ما بين 100 ألف و150 ألف متر مكعب من الصخور قد تنهار في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وذكرت بلدية ألبولا، في أحدث نشرة أصدرتها مساء الثلاثاء بشأن وضع الانزلاق الأرضي في برينتس، أن خدمات الإنذار المبكر ترصد منذ عدة أيام “تسارعًا كبيرًا” في حركة القطاع الشرقي من الهضبة (بلاتوه أوست). ويتحرك هذا الجزء بمعدل يتراوح بين 8 و10 سنتيمترات يوميًا، وهو أعلى معدل يُسجَّل حتى الآن.

وجاء في النشرة أن “الجيولوجيين.ات يرجحون أن أجزاءً من الهضبة الشرقية قد تنهار خلال الأيام المقبلة”، وأن حجم الصخور المهددة بالسقوط يُقدَّر بين 100 ألف و150 ألف متر مكعب.

وفي أسوأ السيناريوهات، إذا أدى سقوط هذه الكتلة إلى تحريك مزيد من الركام، فقد تصل الكتلة الإجمالية المتدفقة نحو القرية إلى حوالي مليون متر مكعب، في شكل تيار سريع من الحطام أو انهيار صخري واسع النطاق. وأشارت البلدية إلى أن “أجزاءً من القرية قد تتأثر”، لكنها أوضحت أيضًا أن من المحتمل ألا يسفر انهيار الهضبة الشرقية عن أي تداعيات إضافية.

لا خطر مباشر على خط السكك الحديدية

وأكدت السلطات أن خط السكك الحديدية والطريق إلى الذي يؤدي إلى مركز الكانتون الواقعين أسفل القرية لا يواجهان خطرًا في الوقت الراهن. غير أن الوصول إلى القرية، سواء من قِبل السكان الذين تم إجلاؤهم أو لأغراض الزراعة، لا يزال غير ممكن لأسباب تتعلق بالسلامة. وكان من المخطط في الأصل السماح بالدخول إلى القرية أيام الأربعاء والسبت والأحد بين الساعة التاسعة صباحًا والخامسة مساءً.

تضم قرية برينتس، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 80 نسمة وتتبع إداريًا لبلدية ألبولا، واحدة من أكثر المناطق المعرضة للانزلاقات الأرضية في سويسرا. وقد تم إجلاء سكانها مجددًا منذ نوفمبر 2024. وفي 15 يونيو 2023، توقف تيار من الركام حجمه 1.7 مليون متر مكعب على مسافة قصيرة فقط من أطراف القرية التي كانت قد أُخليت آنذاك.

تٌرجم هذا التقرير بالاستعانة بأدوات ترجمة آلية وقام فريق التحرير بمراجعته وتدقيقه لغويًا لضمان الدقة والوضوح، كما تم التحقق من مطابقته للنص الأصلي.

