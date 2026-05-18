دراسة سويسرية: الحرب تتسبب في تجدد الاحتياطيات المائية الجوفية في سوريا

Keystone-SDA

بفضل عمليات الرصد عبر الأقمار الصناعية، لاحظ طالب دكتوراه في جامعة نوشاتيل (UniNE)السويسرية تجددا غير متوقّع لمخزون المياه الجوفية بحوض نهري في سوريا.

4دقائق

Keystone-SDA/ ع.ع أنظر 2 لغات أخرى English en Wars alter groundwater dynamics, says Swiss study طالع المزيدWars alter groundwater dynamics, says Swiss study

Français fr Les eaux souterraines impactées par les guerres, selon une étude الأصلي طالع المزيدLes eaux souterraines impactées par les guerres, selon une étude

ومن شأن هذا البحث أن يساعد في تحديد أولويات الإصلاحات، وحماية الآبار والشبكات، وتوجيه المساعدات إلى السكان الأكثر تضرراً من فقدان إمكانية الوصول إلى المياه.

ولاحظ طالب الدكتوراه سعيد مهنّا أن “التغيرات الهيدروجيولوجية التي لوحظت في سوريا ترتبط بالنزوح السكاني الهائل الذي سببته الحرب منذ عام 2011”. وأفادت جامعة نوشاتيل يوم الاثنين أن أطروحته فازت بالجائزة الأولى وجائزة الجمهور في مسابقة “أطروحتي في 180 ثانية” في نسختها الخاصة بكانتون نوشاتيل، والتي أُقيمت في 7 مايو.

وجاء في البيان الصحفي: “نظراً لطبيعة طبقات المياه الجوفية غير المرئية، يصعب في أوقات الحرب تقييم خصائص مثل سعة التخزين وتغذية المياه وموقع منسوب المياه الجوفية، لأنه من المستحيل زيارة المواقع المعنية. وللتغلب على هذه الصعوبة، جمع سعيد مهنا بين عدة أدوات قياس وحساب غير مباشرة نادراً ما تُستخدم معاً”.

كيف تساهم سويسرا في معالجة نقص المياه في الأردن؟

وعلى وجه الخصوص، كان على الباحث تعلّم وإتقان المعالجة المعقدة لبيانات “إن سار” (inSAR) التي توفرها الأقمار الصناعية. وقد مكّنته هذه الدراسة من إثبات أنه في الأماكن التي اضطر فيها السكان النازحون إلى هجر الأراضي الزراعية، أدى توقف الري إلى إعادة تغذية جزئية لمنسوب المياه الجوفية، وارتفاع في سطح التربة يصل إلى 4 سنتيمترات سنوياً، مع زيادة الضغط في الطبقات الجيولوجية السفلية.

سد كاخوفكا في أوكرانيا

يتناول فصل رئيسي آخر في أطروحة مهنا منطقة سد كاخوفكا، الواقعة في جنوب أوكرانيا على طول نهر دنيبر. ووجد أن انهيار السد في يونيو 2023 قد قلب النظام الهيدرولوجي بأكمله رأسًا على عقب.

وقد فوجئ الباحث عندما وجد أنه بعد عامين من تدمير السد، كانت كمية المياه التي فقدتها القارة وتدفقت إلى البحر الأسود تعادل تقريباً حجم بحيرة جنيف، مع هامش خطأ يناهز 40%.

ويفتح عمل الخبير الهيدروجيولوجي آفاقًا جديدة من خلال توفير معلومات ملموسة في الحالات التي تكون فيها البيانات غير متوفرة أو تصل متأخرة جداً. فبفضل الأقمار الصناعية، أصبح من الممكن الآن تحديد المناطق التي تضررت فيها البنى التحتية المائية، أو التي تتضاءل فيها الموارد المائية، أو على العكس، المناطق التي تتم فيها إعادة تغذية المياه الجوفية.

استعنّا في ترجمة هذا المقال بأدوات الذكاء الاصطناعي، دون الإخلال بمبادئ العمل الصحفي.

قراءة معمّقة الأكثر مناقشة