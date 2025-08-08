صحف سويسرية: مطالب بإغاثة سكان غزة وسخط في الشارع الإسرائيلي

البدوية الفلسطينية عايدة الملاحة تجلس إلى جانب مساعدات جمعتها عائلتها من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة، يوم الخميس 16 سبتمبر 2004. كانت قوات إسرائيلية قد دمّرت منزل العائلة جنوب مستوطنة نيتساريم في وسط قطاع غزة فجر الأربعاء. Keystone-SDA

مي المهدي

ناقشت الصحف السويسرية هذا الأسبوع تطورات متعددة في ملف غزة، من بينها شروط حماس لتدخل الصليب الأحمر في قضية الرهائن، ونداءات لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وموجة غضب في إسرائيل عقب بثّ مشهد لرهينة يُجبر على حفر قبره بيده.

في تطور جديد بشأن ملف الرهائن المحتجزين في قطاع غزة منذ هجوم 7 أكتوبر 2023، أبدت حركة حماس استعدادها للسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) بتنفيذ مهمة ميدانية، لكنها ربطت ذلك بشروط وٌصفت بأنها “واسعة النطاق”.

وبحسب تقرير نشره موقع هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية الناطقة بالألمانية (SRF)، نقلت سوزان برونر، رئيسة قسم الشؤون الدولية في القناة، أن حركة حماس الإسلامية المسلحة وضعت شروطًا مقابل التعاون مع الصليب الأحمر. وتضمنت الشروط توفير إمدادات دائمة وكافية للسكان المدنيين في غزة، ووقف الغارات الجوية الإسرائيلية خلال توزيع المساعدات. وأضافت أن الحركة منعت، منذ بداية الحرب، وصول اللجنة إلى أكثر من 250 رهينة، وسمحت بذلك فقط ضمن اتفاقات هدنة جزئية.

من جانبه، طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من اللجنة إيصال الغذاء والدواء إلى الرهائن فورًا. وأوضحت اللجنة أن تدخلها يبقى مشروطًا بموافقة أطراف النزاع، مع التزامها الكامل بالحياد، وفق الصحيفة.

وأكد التقرير أن العلاقة بين إسرائيل والصليب الأحمر يسودها التوتر. فطوال 22 شهرًا مضت، تبادل الطرفان الاتهامات بشأن منع الوصول إلى الأشخاص المحتجزين، سواء في غزة أو في السجون الإسرائيلية. كما ندّدت اللجنة بتدهور الوضع الإنساني في القطاع، وأعلنت مقتل عدد من موظفيها خلال الحرب.

وحول مصير نحو 20 رهينة لا يزالون أحياء، نقلت برونر عن مصادر مطلعة أن فرص نجاتهم تتضاءل مع استمرار القتال. وفي الأثناء، تتعالى الأصوات داخل إسرائيل للمطالبة بوقف الحرب.



(المصدر: موقع هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية الناطقة بالألمانيةرابط خارجي ، 4 أغسطس 2025)

“غزة: لا يجوز لنا أن نقبل العجز أو الصمت”



سماح مطر مع طفلها يوسف (6 أعوام)، الذي يعاني من سوء تغذية وشلل دماغي، في مدرسة تديرها الأمم المتحدة بمدينة غزة، يوم السبت 26 يوليو 2025. The Associated Press.

في مقال رأي نشرته صحيفة لوتون، أبدت باربرا بولا، الكاتبة والطبيبة، استيائها من استمرار الحرب في غزة، ووجّهت نداءً لوقفها. واستحضرت الكاتبة أصواتًا يهودية ناقدة، دعت إلى تحرك مشترك يتجاوز الانقسامات، من أجل حماية الأطفال، وإنقاذ الكرامة الإنسانية.

“الفظاعة لا تبدأ بالعنف، بل باللامبالاة، وبالخمول، وبالبيروقراطية الصامتة” الكاتب الأمريكي اليهودي، جوناثان سافران فوير

وتقول الكاتبة إن الشعور بالعجز بات مشتركًا لدى كثيرين في العالم، ممن لا يشعرون بأن حكوماتهم تمثلهم في هذا الملف. وتضيف: “نحن كثيرون جدًّا، هنا وفي أنحاء العالم، نشعر بالرعب من استمرار الحرب في غزة. ونرغب – على الأقل – في هدنة، وفي إيصال المساعدات الإنسانية، وفي إنقاذ الأطفال”.

وتستند بولا إلى نصوص بريمو ليفي، الكاتب والناجي من المحرقة، الذي دعا إلى اليقظة الأخلاقية. كما تستشهد بكلمة لجوناثان سافران فوير، الكاتب الأمريكي اليهودي، الذي يقول: “الفظاعة لا تبدأ بالعنف، بل باللامبالاة، وبالخمول، وبالبيروقراطية الصامتة”. ويضيف متسائلا: “أليس الخطر الأكبر اليوم أننا لم نعد نشعر بالرعب بما فيه الكفاية؟ نقول: هذا مريع، ثم نتابع يومنا”.

كما تشير الكاتبة إلى أهمية إشراك شخصيات يهودية وإسرائيلية في هذه الدعوة، ليس بدافع تبرئة الذات من تهمة معاداة السامية، بل من منطلق إنساني مشترك. وتستشهد برسالة بيرني ساندرز، السيناتور الأميركي، إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، التي دعا فيها إلى رفع القيود عن المساعدات الإنسانية لغزة، محذرًا من خطر المجاعة الذي يهدد مئات الآلاف من الأطفال. وتقتبس من الرسالة: ”ليس من المعاداة للسامية أن تتفق مع المنظمات الإنسانية التي تؤكد أن حكومتك، في انتهاك للقانون الأمريكي، قد منعت بشكل غير مبرر المساعدات الإنسانية الموجهة إلى غزة، مما خلق ظروفًا يعاني فيها مئات الآلاف من الأطفال من سوء التغذية ويواجهون خطر المجاعة”.

وتختم بولا مقالها بإشارة إلى قول مأثور من التلمود: “من يستطيع الاحتجاج على أخطاء العالم ولا يفعل، يُعتبر مسؤولًا عنها”.

(المصدر: صحيفة لوتونرابط خارجي، 6 أغسطس 2025، بالفرنسية)

صور جديدة لرهائن إسرائيليين تثير غضبًا في تل أبيب ودعوات لإنهاء الحرب

الرهينة الإسرائيلي إيفياتار ديفيد داخل نفق يُعتقد أنه في غزة، وفقًا لمقطع فيديو بثّه الجناح المسلّح لحركة حماس في 1 أغسطس 2025. ديفيد كان قد اختُطف خلال الهجوم الإرهابي في 7 أكتوبر 2023. Keystone-SDA

نشرت صحيفة نويه تسورخير تسايتونغ تقريرًا من تل أبيب للصحفي ريفيرت هوفر، تناول فيه مقاطع فيديو نشرتها حركة حماس الإسلامية المسلحة وأثارت غضبًا واسعًا في إسرائيل، بعد أن أظهرت رهائن إسرائيليين في حالة هزال شديد، بينهم الشاب إيفياتار ديفيد (24 عامًا)، المختطف منذ أكتوبر 2023.

ويوضح الكاتب أن ديفيد ظهر في التسجيل عاري الصدر، في غرفة ضيقة يُعتقد أنها داخل أحد أنفاق غزة، وكان يتحدث ببطء عن معاناته مع الجوع، قبل أن يُجبر على حفر قبره. وشكَّل الفيديو، صدمة للرأي العام الإسرائيلي ودفع حشودًا بآلاف للتظاهر مساء السبت في “ساحة الرهائن” بتل أبيب، مطالبة بوقف الحرب وضمان عودة جميع المختطفين. ورفعت الحشود الرقم “666”، في إشارة إلى عدد الأيام التي مضت على احتجاز الرهائن.

في السياق ذاته، أظهر فيديو آخر، نشرته مؤخرًا حركة الجهاد الإسلامي، الرهينة روم براسلافسكي (21 عامًا) بحالة صحية ونفسية متدهورة. وقال والده، خلال الوقفة في تل أبيب: “ابني يحتضر، لقد فشلت سياسة الإفراج التدريجي عن الرهائن”، وفق الصحيفة.

وأشار الكاتب إلى زيارة ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي الخاص، لتل أبيب، حيث التقى بعائلات المحتجزين، وقال: “نحن على وشك إنهاء الحرب”، داعيًا إلى اتفاق يشمل الإفراج عن جميع الرهائن دفعة واحدة.

وأوضح هوفر أنه رغم هذا الزخم، لا تزال المفاوضات متعثرة. فبينما تشترط إسرائيل نزع سلاح حماس، أعلنت الحركة أنها لن تتخلى عن سلاحها قبل قيام دولة فلسطينية. في المقابل، لا تزال شخصيات سياسية إسرائيلة ترفض فكرة حل الدولتين.

(المصدر: نويه تسورخير تسايتونغ ،رابط خارجي بتاريخ 3 أغسطس 2025، بالألمانية)

