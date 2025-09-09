مجلس الشيوخ السويسري يرفض فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين

رفض مجلس الشيوخ الانضمام إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد المستوطنين الإسرائيليين العنيفين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. Keystone-SDA

رفض مجلس الشيوخ السويسري دعوة لانضمام البلاد إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على المستوطنين الإسرائيليين العنيفين. كما رفضت الأغلبية أيضًا إنهاء التعاون العسكري مع إسرائيل.

2دقائق

صوّت مجلس الشيوخ بأغلبية واضحة ضد أربعة من أصل خمسة مطالب تقدّم بها السيناتور كارلو سوماروغا من الحزب الاشتراكي. جاء ذلك خلال جلسة استثنائية عٌقدت أمس الاثنين لمناقشة الصراع في قطاع غزة، بناءً على طلب الحزب الاشتراكي وحزب الخضر.

المطلب الوحيد المقبول دعا الحكومة إلى العمل من أجل الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين والمعتقلين السياسيين الفلسطينيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ومعارضة أخطر الجرائم المرتكبة في هذه الحرب. ومن المقرر أن يبتّ مجلس النواب في هذا الملف لاحقًا.

في المقابل، رفض مجلس الشيوخ الانضمام إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد المستوطنين الإسرائيليين العنيفين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما رفض مطلب وقف التعاون العسكري مع إسرائيل، بما يشمل تزويدها بالمواد الحربية والسلع ذات الاستخدام المزدوج.

وشمل المقترح كذلك الدعوة إلى تعليق اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل طالما أنها تنتهك القانون الدولي، إضافة إلى إلزامية وضع ملصقات على منتجات مصدرها المناطق التي “تحتلها إسرائيل في انتهاك للقانون الدولي”، مثل الضفة الغربية ومرتفعات الجولان.

وأكد سوماروغا على ضرورة فرض “إجراءات وممارسة ضغوط لدفع إسرائيل إلى احترام القانون الدولي وتغيير سلوكها”.

في المقابل أوصت الحكومة السويسرية برفض المقترح.