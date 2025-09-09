The Swiss voice in the world since 1935
أخبار

مجلس الشيوخ السويسري يرفض فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين  

رفض مجلس الشيوخ الانضمام إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد المستوطنين الإسرائيليين العنيفين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
رفض مجلس الشيوخ الانضمام إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد المستوطنين الإسرائيليين العنيفين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. Keystone-SDA

رفض مجلس الشيوخ السويسري دعوة لانضمام البلاد إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على المستوطنين الإسرائيليين العنيفين. كما رفضت الأغلبية أيضًا إنهاء التعاون العسكري مع إسرائيل.

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق
Keystone-SDA/م.ا

صوّت مجلس الشيوخ بأغلبية واضحة ضد أربعة من أصل خمسة مطالب تقدّم بها السيناتور كارلو سوماروغا من الحزب الاشتراكي. جاء ذلك خلال جلسة استثنائية عٌقدت أمس الاثنين لمناقشة الصراع في قطاع غزة، بناءً على طلب الحزب الاشتراكي وحزب الخضر.

المطلب الوحيد المقبول دعا الحكومة إلى العمل من أجل الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين والمعتقلين السياسيين الفلسطينيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ومعارضة أخطر الجرائم المرتكبة في هذه الحرب. ومن المقرر أن يبتّ مجلس النواب في هذا الملف لاحقًا.

في المقابل، رفض مجلس الشيوخ الانضمام إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد المستوطنين الإسرائيليين العنيفين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما رفض مطلب وقف التعاون العسكري مع إسرائيل، بما يشمل تزويدها بالمواد الحربية والسلع ذات الاستخدام المزدوج.

وشمل المقترح كذلك الدعوة إلى تعليق اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل طالما أنها تنتهك القانون الدولي، إضافة إلى إلزامية وضع ملصقات على منتجات مصدرها المناطق التي “تحتلها إسرائيل في انتهاك للقانون الدولي”، مثل الضفة الغربية ومرتفعات الجولان.

وأكد سوماروغا على ضرورة فرض “إجراءات وممارسة ضغوط لدفع إسرائيل إلى احترام القانون الدولي وتغيير سلوكها”.

في المقابل أوصت الحكومة السويسرية برفض المقترح.

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أيلين إلسي

هل تفضل.ين التشخيص المبكّر؟ ولماذا؟

هل أردت يومًا أن تعرف مبكرًا ما إذا كنت معرّضًا للإصابة بمرض ما؟ وهل واجهت صعوبة في الحصول على تشخيص دقيق؟ أخبرنا عن قصتك.

شارك في الحوار
1 تعليق
عرض المناقشة
دبلوماسيون

شؤون خارجية

دبلوماسيون سابقون ينتقدون صمت سويسرا بشأن ما يحدث في غزة

تم نشر هذا المحتوى على دبلوماسيون سويسريون.ات سابقون.ات يحثون بلادهم على اتخاذ إجراءات ملموسة تجاه ما يحدث في قطاع غزة والضفة الغربية.

طالع المزيددبلوماسيون سابقون ينتقدون صمت سويسرا بشأن ما يحدث في غزة
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أعلن مؤخرًا عن خطط لبناء نحو 3,400 وحدة سكنية في المنطقة الواقعة بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم.

شؤون خارجية

سويسرا ترفض مستوطنات إسرائيلية جديدة في الأراضي الفلسطينية

تم نشر هذا المحتوى على سويسرا ترفض خطط إسرائيل الهادفة إلى بناء آلاف الوحدات السكنية في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

طالع المزيدسويسرا ترفض مستوطنات إسرائيلية جديدة في الأراضي الفلسطينية
تأجيل المفاوضات حول اتفاق النفايات البلاستيكية في جنيف

خيبة أمل سويسرية بعد فشل التوصل إلى اتفاق للحد من التلوث البلاستيكي

تم نشر هذا المحتوى على لن تتمكن سويسرا من إبرام اتفاق جنيف للحد من التلوث البلاستيكي. صباح الجمعة، أعرب كبير المفاوضين فيليكس فيرتلي عن خيبة أمل وفد بلاده.

طالع المزيدخيبة أمل سويسرية بعد فشل التوصل إلى اتفاق للحد من التلوث البلاستيكي
رئيسة سويسرا كارين كيلرـ سوتر، ووزير الاقتصاد غي بارمولان خلال زيارتهما إلى واشنطن مساء الثلاثاء، لتقديم عرض جديد إلى الإدارة الأمريكية، في محاولة لدرء فرض الرسوم الجمركية الأمريكية في اللحظات الأخيرة.

سياسة التجارة

بدء سريان رسوم جمركية أمريكية بنسبة 39% على الواردات السويسرية

تم نشر هذا المحتوى على الرسوم الجمركية الأمريكية تدخل حيز التنفيذ رغم المساعي السويسرية في اللحظات الأخيرة.

طالع المزيدبدء سريان رسوم جمركية أمريكية بنسبة 39% على الواردات السويسرية
رسوم ترامب الجمركية تزيد من احتمالات العودة إلى أسعار الفائدة السلبية في سويسرا

أماكن العمل

الرسوم الجمركية الأمريكية تعزز فرص العودة إلى الفائدة السلبية في سويسرا

تم نشر هذا المحتوى على رسوم ترامب تهدد نمو الاقتصاد السويسري وقد .تدفع أسعار الفائدة إلى ما دون الصفر

طالع المزيدالرسوم الجمركية الأمريكية تعزز فرص العودة إلى الفائدة السلبية في سويسرا
مونيكا شموتس رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الفدرالية.

شؤون خارجية

وزارة الخارجية السويسرية: حل الدولتين هو السبيل لتحقيق السلام في الشرق الأوسط

تم نشر هذا المحتوى على جدّدت سويسرا تأكيدها على ضرورة التوصّل إلى حل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. .

طالع المزيدوزارة الخارجية السويسرية: حل الدولتين هو السبيل لتحقيق السلام في الشرق الأوسط
متظاهرون

جنيف الدولية

نشطاء يشوهون بطلاء أحمر واجهة بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف.

تم نشر هذا المحتوى على في وقت متأخر من يوم الخميس، هاجم متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين البعثة الدائمة لإسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف. وسكبوا الطلاء الأحمر على مدخل المبنى.

طالع المزيدنشطاء يشوهون بطلاء أحمر واجهة بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف.

