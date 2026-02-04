وزير الخارجية السويسري مُتّهم بالتواطؤ في جرائم حرب غزة.

25 محاميًا يقدمون شكوى ضد إنياتسيو كاسيس أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة التواطؤ مع الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في غزّة. Keystone-SDA

قُدِّمَ 25 محاميًا سويسريًا شكوى ضد وزير خارجية بلادهم إينياتسيو كاسيس إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة التواطؤ في الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في غزة. وهو متهم بالتواطؤ في جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية.

يجب فتح تحقيق ضد كاسيس، كما قال المحامون السويسريون في مؤتمر صحفي في برن يوم الثلاثاء. من وجهة نظرهم، تنتهك سويسرا اتفاقيات جنيف، وتفشل في احترام القانون الإنساني الدولي.

كان ينبغي على كاسيس أن يتخذ جميع التدابير المتاحة له لمنع ارتكاب مثل هذه الجرائم من قبل إسرائيل، وعلى الأقل، ألا يشجعها بأي شكل من الأشكال، وهو ما لم يفعله، كما قالوا.

على وجه الخصوص، انتقد المحامون توقيع وزيرا الدفاع السويسري والإسرائيلي اتفاقية تعاون عسكري في عام 2013. وقال المحامون: “منذ ذلك الحين، كانت سويسرا تشتري وتبيع الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج لإسرائيل”.

