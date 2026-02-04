وزير الخارجية السويسري مُتّهم بالتواطؤ في جرائم حرب غزة.
قُدِّمَ 25 محاميًا سويسريًا شكوى ضد وزير خارجية بلادهم إينياتسيو كاسيس إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة التواطؤ في الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في غزة. وهو متهم بالتواطؤ في جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية.
يجب فتح تحقيق ضد كاسيس، كما قال المحامون السويسريون في مؤتمر صحفي في برن يوم الثلاثاء. من وجهة نظرهم، تنتهك سويسرا اتفاقيات جنيف، وتفشل في احترام القانون الإنساني الدولي.
كان ينبغي على كاسيس أن يتخذ جميع التدابير المتاحة له لمنع ارتكاب مثل هذه الجرائم من قبل إسرائيل، وعلى الأقل، ألا يشجعها بأي شكل من الأشكال، وهو ما لم يفعله، كما قالوا.
المزيد
تسلسل زمني: مواقف سويسرا من النزاع في الشرق الأوسط منذ 7 أكتوبر 2023
على وجه الخصوص، انتقد المحامون توقيع وزيرا الدفاع السويسري والإسرائيلي اتفاقية تعاون عسكري في عام 2013. وقال المحامون: “منذ ذلك الحين، كانت سويسرا تشتري وتبيع الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج لإسرائيل”.
قراءة معمّقة
الأكثر مناقشة
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.