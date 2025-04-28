万人涌向方济各长眠陵寝瞻仰 枢密会议将选新教宗

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（法新社梵蒂冈27日电） 天主教宗方济各（Pope Francis）盛大葬礼落幕后，他在罗马圣母大殿的陵寝今天开放供人凭吊，首日就吸引民众大排长龙。

教宗于4月21日辞世，享寿88岁。包括世界多国领袖和在位君主，约有40万人昨天前来梵蒂冈参加这位阿根廷籍教宗的葬礼。葬礼后教宗安葬在他生前最喜爱的罗马圣母大殿（Santa Maria Maggiore）。

今天就有数以万计民众涌向教宗长眠的圣母大殿，再次证明方济各的受欢迎程度。

法新社报导，方济各是一位充满活力的改革家，他为最贫穷和最弱势的群体发声；他以开放胸襟、欢迎态度重新激发出天主教会的吸引力，这对他的继任者而言很难仿效。

现在众人目光都转向预计数日之内召开、旨在选举天主教会新领袖的枢密会议（Conclave）。

明天上午，枢机主教团将举行方济各辞世以来的第5次全体会议，预计会中将宣布枢密会议的日期。

81岁非洲马利（Mali）枢机主教佘保（Jean Zerbo） 在大教堂外面对媒体说：「我对他的继任者的期望是：延续（教宗方济各的）工作。」他说，教会在挑选新领袖时须避免分歧。

他表示：「（方济各）留给世人的讯息是：开放而不封闭；欢迎每个人，尤其是最贫穷的人。」

卢森堡枢机主教霍勒里希（Jean-Claude Hollerich ）上周表示，他预计选举教宗的枢密会议将于5月5日或6日展开，也即为期9天的哀悼期在5月4日结束后不久。

德国枢机主教马克思（Reinhard Marx）26日告诉媒体，这次枢密会议可能只会持续「几天」。

在西斯汀教堂（Sistine Chapel）密室举行的教宗选举，数个世纪以来一直都是公众关注话题。

枢机选举人每天将投票4次，直到有1位候选人获得2/3票数支持，之后西斯汀教堂的烟囱会冒出白烟，向全世界宣布新教宗人选已出炉。（译者：纪锦玲）