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上诉裁决后 川普关税暂时维持不变

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（法新社华盛顿29日电） 美国总统川普今天庆祝他激进的关税策略在法律战扳回一城，美国巡回上诉法院的裁决让川普所开徵的关税得以暂时维持不变。

美国国际贸易法庭（Court of International Trade）昨天裁决川普越权，撤销自他上任以来宣布的大部分关税，不过上诉法院随后暂缓国际贸易法庭的裁决，让上诉程序得以继续。

川普对此法律纠纷的最新进展表示欢迎，他猛烈抨击位于曼哈顿的国际贸易法庭，并称其裁决「糟糕透顶」，还主张法院对关税措施的阻挠应「迅速并彻底」推翻。

川普在自家社群媒体平台「真实社群」（Truth Social）发表长篇大论，再度指控司法体系对他有偏见，并表示「绝不能让幕后『骗子』摧毁我们的国家！」

美国联邦巡回上诉法院今天暂缓国际贸易法庭的裁决之前，白宫被要求在10天内停止执行受影响的关税措施。

川普政府称国际贸易法庭的裁决「大错特错」，并表示有信心此裁决将在上诉中被推翻。

白宫发言人李威特（Karoline Leavitt）向记者表示，法官们「公然滥用司法权力，篡夺川普总统的职权」。

李威特表示，最高法院「必须终止」对关税的法律挑战，同时强调川普还有其它课徵关税的合法手段。

美国华盛顿特区一名联邦地区法官也另外做出裁决认为，川普开徵的部分关税违法，并给予行政当局14天时间提出上诉。

法官表示，这些案件关键在于1977年「国际紧急经济权力法」（IEEPA）是否将此类权力授予总统，「对来自几乎所有国家的货物徵收无上限的关税」。

法官表示，若将国际紧急经济权力法解释为授予总统无限徵收关税的权力属违宪。

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