不配合改称美国湾遭封杀 法官令白宫恢复美联社采访权

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（法新社华盛顿8日电） 美国联邦法官今天下令白宫恢复美联社对总统川普官方活动的采访权，称白宫没有权利禁止媒体报导他们的「观点」。

美联社因为决定继续使用「墨西哥湾」（Gulf of Mexico），而不是川普颁令改称的「美国湾」（Gulf of America），导致旗下记者与摄影记者自2月中起遭禁止进入椭圆形办公室与搭乘空军一号（Air Force One）总统专机。

联邦地区法院法官麦费登（Trevor McFadden）说，「基于观点拒绝让美联社采访」，违反保障言论与新闻自由的美国宪法第一修正案。

麦费登说：「如果政府向一些记者敞开大门，无论是椭圆形办公室、东厅（East Room）还是其他地方，那么就不能因为其他记者的观点而向他们关起那些门。」

他说：「政府因为美联社拒绝在编采手册中更新墨西哥湾的地名而单独针对美联社。除了墨西哥湾问题外，政府没有提供其他封杀美联社的理由。」

麦费登命令白宫「在向白宫记者团其他成员开放椭圆形办公室、空军一号等受限空间时，立即撤销禁止美联社进入这些空间的规定」。

麦费登将执行命令的时间推迟5天，以便白宫有时间回覆或向上级法院提出上诉。

美联社发言人伊斯顿（Lauren Easton）乐见法院做出这项裁定。伊斯顿在声明中说：「今天的裁定确认了媒体与公众能在不遭政府报复下自由表达意见的基本权利。这是美国宪法为所有美国人保障的自由。」

美联社在编采手册中指出，墨西哥湾「这个名字已经沿用了400多年」，美联社「将以墨西哥湾原本的名字称呼，同时注明川普已选择的新名称」。

美联社表示：「作为向全球传播新闻的全球新闻通讯社，美联社必须确保地名与地理位置能让所有阅听众容易辨识出。」

拥有180年历史的美联社长久以来是美国新闻业的支柱，向全美与世界各地的平面、电视和广播媒体提供新闻。