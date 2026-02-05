与俄美元首通话 习近平赞中俄关系吁川普相互尊重

（法新社北京5日电） 中国国家主席习近平4日先后与俄国总统普丁视讯、与美国总统川普通话，讨论伊朗等棘手议题。习近平赞扬中俄关系更加紧密，同时呼吁与华府建立「相互尊重」的关系。

川普和普丁在与习近平通话后都强调他们与中国的良好关系，凸显北京当前在全球舞台上的核心地位。

然而，两通电话的官方说法却有明显差异。习近平在与普丁赞许双边关系于「动荡」国际局势下日益密切，却提醒川普在台湾敏感议题上必须「慎重处理」。

川普表示，他与习近平通话「非常愉快」。

他在「真实社群」（Truth Social）贴文：「美中关系还有我与习主席的个人情谊都极为良好，我们双方都清楚，保持这种状态至关重要。」

川普说他与习近平讨论到贸易、台湾、俄乌、伊朗以及预计4月的访中行程，并表示「非常期待」。

习近平则期盼两国双边议题，尤以贸易能平和解决。

据中国官方中央电视台报导，习近平说：「双方要按照彼此达成的共识，加强对话沟通，妥善管控分歧，拓展务实合作，不以善小而不为，不以恶小而为之，一件事一件事去做，不断积累互信，走出一条正确相处之道。」

「让2026年成为中美两个大国迈向相互尊重、和平共处、合作共赢的一年」

在台湾议题上，习近平警告华府在对台军售事宜务必慎重处理。

根据中国官方媒体报导，习近平说：「台湾问题是中美关系最重要的问题。台湾是中国的领土，中方必须捍卫国家主权和领土完整，永远不可能让台湾分裂出去。美方务必慎重处理对台军售问题。」