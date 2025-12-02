与欧盟达协议 加拿大加入欧洲防卫融资计画

afp_tickers

2 分钟

（法新社布鲁塞尔1日电） 欧洲联盟（EU）与加拿大今天宣布达成一项协议，允许渥太华加入名为SAFE、规模1500亿欧元（约新台币5兆1060亿元）的欧洲防卫融资计画。

欧盟执行委员会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）与加拿大总理卡尼（Mark Carney）在联合声明中表示：「在当前地缘政治动荡的时期，SAFE是加强合作、实现国防目标及更有效使用资金的工具，既应对短期紧急需求，也满足长期防务需求。」 双方乐见这项协议赋予加拿大参与SAFE计画的权利，并称这是「我们深化合作的下一步，也象徵欧盟与加拿大的共同优先事项」。

声明指出：「在全球安全面临关键挑战的时刻，我们将共同打造具韧性的国防供应链。」

SAFE（Security Action for Europe，欧洲安全行动）计画旨在向参与国提供优惠贷款，使其能与合作伙伴共同采购武器。参与国必须为此计画出资。

英国也有意加入这项计画，但因伦敦对其所需负担费用感到不满，而无法在期限前与欧盟达成协议。

英国上周宣布谈判破裂，这本可为英国军火制造商带来巨大商机。

SAFE的联合武器计画要求至少65%零组件必须在欧盟27个成员国境内生产，但加拿大等伙伴国家可能获得豁免。 欧盟正寻求强化其国防产业，以因应俄罗斯日益升高的军事威胁及跨大西洋关系陷入低谷。（编译：刘文瑜）