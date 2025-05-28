专家：川普推深海采矿威胁海洋法体系

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（法新社纽约联合国总部27日电） 专家表示，美国总统川普规避全球法规，开始推动在国际水域进行海底采矿，可能构成更广泛性威胁，即存在竞争关系的国家竞相宣称对国际水域拥有主权。

川普上月签署行政命令，援引鲜为人知的1980年美国法律，以加快国内和国际水域深海采矿许可的核发程序。

加拿大深海采矿商「金属公司」（The Metals Company）已绕过国际海床管理委员会（International Seabed Authority），向美国提交了在公海进行商业采矿的申请。

国际海床管理委员会获得联合国公约授权，负责管理国家管辖范围以外的海床。

海洋法规的主要依据是「联合国海洋法公约」（UNCLOS），这项公约于1982年开放各国签署，旨在防止「对世界海洋和大洋下方土地的主权权利进行竞争性争夺」。

美国援引「联合国海洋法公约」中的多项条文，但从未批准这条公约。

美国法律事务所「主权地理」（Sovereign Geographic）律师勒斯拉普（Coalter Lathrop）告诉法新社，尽管美国不是「联合国海洋法公约」的缔约国，却是一系列相应的国际习惯法规则的巨大受益者。

例如，美国拥有最大的专属经济区（EEZ）之一。专属经济区赋予各国对距其海岸线200海里（370公里）以内的海域主权，保护它们免受外国渔船和其他采掘业的侵害。

勒斯拉普认为，如果美国享受海洋法的好处，「却无视协议的另一部分，也就是国家管辖范围以外区域的海床及其矿产是人类的共同遗产，那么，就算退一步来说，这也会破坏整体的海洋法律秩序」。

「美国单方面核发许可，可能会导致一个由美国精心策划和创建的体系，大体上为了美国自身的利益而瓦解。」