东协外长会议寮国举行 中俄外长场边见面谈合作

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（法新社寮国永珍26日电） 俄罗斯外交部长拉夫罗夫和中国外长王毅今天在寮国首都永珍（Vientiane）藉东南亚国家协会（ASEAN）外长会议场合见面，会后各自表示将落实双方合作架构。

法新社报导，在与王毅会谈之后，拉夫罗夫（Sergei Lavrov）声明指出，两人「详细」讨论了东协内部的合作问题。

拉夫罗夫说，「某些国家」以政军机制建立起「狭隘联盟」，目的在破坏亚太地区的安全与稳定，这次（双边）会议就是在此一背景之下举行的。

声明说，双方还讨论了在欧亚大陆实施「新的安全架构」，但未详说内容。

根据中国官方通讯社新华社报导，王毅表示，面对「外部干扰与障碍」，北京「准备与俄罗斯合作，共同维护一个以东协为中心、开放且包容的区域合作架构」。

这次东协外长会议为期3天，以南海和缅甸冲突为首要议题，而在中俄外长会谈的前一天，王毅也在中国国内与乌克兰外长库列巴（Dmytro Kuleba）举行会谈。

中国是俄罗斯亲密的政治和经济盟友，北大西洋公约组织（NATO）成员国视北京为莫斯科对乌克兰战争的「决定性推动者」。

这次中俄外长会谈，正值中国和菲律宾在南海紧张加剧之际。美国一直在深化与菲律宾的外交和军事接触。北京则坚称美国「无权」干涉南海。（译者：纪锦玲）