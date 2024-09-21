中东冲突加剧 沙乌地冷却与以色列关系正常化讨论

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（法新社利雅德21日电） 由于以哈战争可能扩散，沙乌地阿拉伯宣布与以色列外交关系日益紧密仅1年后，实际领导人、王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）停止了关系正常化的讨论。

穆罕默德．沙尔曼的公开态度转为更强硬，与黎巴嫩真主党（Hezbollah）遭遇手持对讲机爆炸、造成多名成员死亡发生在同1天。通讯设备爆炸事件也引发战争可能扩大的担忧。

伊朗支持的真主党为表达对巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）的支持，自去年10月起便持续与以色列部队交火。

沙乌地阿拉伯先前已表明，他们希望能有一条通往建立巴勒斯坦国的道路。穆罕默德．沙尔曼18日更明确告诉沙乌地的谘议会（Shura Council），先有「独立的巴勒斯坦国」，沙乌地才会与以色列关系正常化。

他说：「我们申明，如果没有一个（独立的巴勒斯坦国），沙乌地将不会与以色列建立外交关系。」

根据沙乌地政府顾问西哈比（Ali Shihabi）的说法，沙国的立场始终明确，「即使有些人曾暗示它有弹性」。他说，穆罕默德．沙尔曼希望透过最新的发言「消除任何模糊不清之处」。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）本月曾表示，在美国总统拜登（Joe Biden）明年1月卸任前，以沙关系正常化是有可能的。但穆罕默德．沙尔曼的说法粉碎了来自美国的乐观讯息。

哈玛斯去年10月7日突袭以色列、引发加萨走廊（Gaza Strip）战争的数天后，沙乌地便暂停与美国谈判1份广泛协议，内容包括以沙关系正常化及提供沙国一系列安全保障措施。

穆罕默德．沙尔曼数周前接受美国福斯新闻（Fox News）频道采访时表示，沙以关系「每一天」都朝正常化「更接近」，但他也说：「对我们而言，巴勒斯坦议题非常重要。我们有必要解决那个部分。」