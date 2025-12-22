中国对部分乳制品徵收临时高额关税 欧盟：不合理

afp_tickers

2 分钟

（法新社布鲁塞尔22日电） 欧洲联盟今天抨击中国，称北京对来自欧盟27个成员国的部分乳制品徵收高达42.7%的关税「不合理」。

中国商务部今天表示，根据反补贴调查的初步裁定，将从23日起对原产于欧盟的部分乳制品，徵收21.9%至42.7%的临时关税。涵盖的商品包括新鲜和加工乳酪、凝乳、蓝纹乳酪以及部分牛奶和奶油。

这是中国与欧盟在涵盖食品至电动车等多类商品的贸易争端中的最新进展。

欧盟执委会（European Commission）贸易议题发言人吉尔（Olof Gill）今天表示：「我们的评估是，这项调查建立在存疑的指控和不足的证据之上，因此这些措施是不合理且无必要。」

他指出，自中国启动乳制品调查以来，欧盟已在世界贸易组织（WTO）采取行动，并将评估最新措施是否符合WTO规则。

他说：「我们正在采取一切必要行动，捍卫欧盟酪农和出口商，以及共同农业政策（Common Agricultural Policy），抵制中国不公平使用贸易救济工具。」

根据欧盟执委会数据，欧盟国家去年向中国出口的乳制品超过16亿欧元，出口金额较2022年创下的逾20亿欧元高点有所回落。