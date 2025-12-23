中非共和国大选将登场 总统图瓦德拉有望续任

afp_tickers

2 分钟

（法新社中非共和国首都班基23日电） 中非共和国将于28日举行总统大选，自诩稳住长年战乱局势的现任总统图瓦德拉（Faustin-Archange Touadera），被看好可望续任总统。

数学家出身、现年68岁的图瓦德拉，藉由该区域常见的延任手法，于2023年推动公投废除总统任期限制，让他有机会续任。

对于中非共和国的局势，图瓦德拉12月在班基（Bangui）的造势活动对支持者表示：「2016年我就任时，连开车10公里都会遭到骚扰。那时既没有安全，也没有道路，什么都没有。我们非常努力才有今天的成果。」

在其他领域方面，中非共和国在2018年成为西非和中非地区第1个引进俄罗斯瓦格纳集团（Wagner）佣兵的国家，随后马利、布吉纳法索和尼日都仿效此举。

尽管与俄罗斯关系密切，图瓦德拉近期也展现对西方合作的意愿。他9月接受金融时报（Financial Times）访问时表示，乐见任何国家愿意协助开发中非共和国的锂、铀、金等矿产资源。

图瓦德拉以强调安全政绩、承诺投资基础建设作为竞选诉求。他最近多次出席活动，包括上周签署协议，将于中非共和国启用太空探索科技公司（SpaceX）的星链（Starlink）卫星网路服务。

分析人士说，图瓦德拉稳操胜券，受惠于公务体系辅选，以及对手难以匹敌的资源优势。