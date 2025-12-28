中非总统图瓦德拉料将当选连任 反对派吁杯葛投票

（法新社班基28日电） 中非共和国今天举行大选，外界普遍预料现任总统图瓦德拉（Faustin-Archange Touadera）将会连任。他在造势活动中，称自己成功稳定了这个长期动荡的国家。

各处投票站将于格林威治今天时间5时开放，17时关闭，由230万选民选出总统、国会议员，以及地方和区域代表。

图瓦德拉于2023年推动公投、废除总统任期限制，他因此有机会竞选连任。目前他在7名候选人中一马当先。

现年68岁的图瓦德拉于选前，在首都班基（Bangui）一座可容纳2万人的大型运动场举办造势晚会，吸引了大批热情支持者参加。

法新社报导，整个竞选活动大致平稳，但最具声望的反对阵营人物多洛盖尔（Anicet-Georges Dologuele）及曾任总理、目前在野批评的唐德拉（Henri-Marie Dondra）遭阻止飞往外省造势。

在首都街头，维安人员随处可见，警察与俄罗斯瓦格纳集团（Wagner）佣兵都部署上阵。

自图瓦德拉2016年于血腥内战期间，首次当选总统以来，虽然部分地区武装团体与政府间的冲突仍然存在，但国内骚乱情况已明显减缓。不过图瓦德拉提醒，这些成果仍十分脆弱。

部分反对派呼吁杯葛投票，认为这次选举形同儿戏。批评人士指控图瓦德拉企图长期把持朝政，他要成为这个全球最贫穷国家之一的终身职总统。

图瓦德拉上次在2020年成功连任，但当时选举传出舞弊疑云，6个反政府武装团体起兵，试图推翻图瓦德拉政权。但最后在卢安达军队与俄罗斯瓦格纳佣兵介入下，叛军势力被击退。（编译：纪锦玲）