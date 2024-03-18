乌克兰用无人机补弹药不足 专家：比不上真枪实弹

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（法新社巴黎18日电） 乌克兰正依靠大量使用无人机来弥补炮弹的不足、同时削弱俄罗斯的军事能力，但专家警告，这些无人机无法左右战局。

用于数百公里外打击的无人机和商用无人机都开始主宰战场，尤其是所谓的第一人称视角（FPV）无人机可让飞手看到地面的即时影像，就像他们在飞机上一样，还可以定位敌方部队，如果配备炸药，可从几公里内攻击他们。

欧洲外交关系协会（ECFR）高阶政策研究员佛朗克（Ulrike Franke）告诉法新社：「目前在乌克兰，我们看到无人机的使用规模难以想像，我们真正谈论的是战场上有数万计、数十万计的无人机。」

基辅2024年拨出11.5亿欧元（12.5亿美元）无人机预算，总统泽伦斯基2月设立专门的无人机部门后宣布，该国今年将生产「100万架无人机」。

乌克兰官员估计每月需要10万至12万架无人机。

而根据英国智库「国际战略研究所」（IISS）评估，乌克兰每月需要20万至25万发炮弹来进行大规模进攻，要维持防卫则需要7万5000至9万发炮弹。

报告还说，西方支持者在很大程度上依赖美国来维持防卫，但基辅没有足够的弹药来发动明年的大规模攻势。

因此，「乌克兰透过大幅增加攻击型无人机的产量来减少对火炮弹药的需求」。

法国军方一名消息人士指出，目前俄罗斯阵地65%至85%的破坏是乌克兰第一人称视角攻击型无人机造成。

但佛朗克警告说：「他们使用无人机是因为他们可以生产或购买无人机，但无人机并不理想。」

第一人称视角攻击型无人机的炸药负载能力较小，只有数百公克，最大的商用无人机则只有几公斤。

智库「新美国安全中心」（CNAS）国防计画主任佩蒂姜（Stacie Pettyjohn）同意地说：「即使是大量的小型无人机，也无法媲美炮火的威力。」