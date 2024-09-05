乔治亚州校园喋血 贺锦丽吁枪管川普称凶嫌疯狂

afp_tickers

2 分钟

（法新社新罕布什尔州朴茨茅斯4日电） 美国乔治亚州今天发生校园枪击案，造成4死9伤。民主党总统候选人贺锦丽恳请国人终止美国深受其害的「枪枝暴力泛滥」。共和党对手川普称凶嫌病态、疯狂。

法新社报导，副总统贺锦丽（Kamala Harris）在新罕布什尔州一场造势大会中作上述表示；她也重申对禁止攻击性武器的呼吁，并支持进一步收紧美国枪枝安全法。有关禁止攻击性武器的立场，遭到共和党人的广泛反对。

贺锦丽谈到乔治亚州阿巴拉契中学（Apalachee High School）枪击案时说：「在发生这么多毫无道理的悲剧后，又发生这起无由来的惨案。」美国今年来已发生数以百计的重大枪击案，乔治亚州校园这最新一件，再次冲击美国社会。

她又说：「在我们国家，在美国，父母每天送子女上学时，都担心孩子是否能平安回家，这就令人愤慨。」

贺锦丽与共和党对手川普（Donald Trump）正展开激烈选战。她在今天造势会中阐述经济计画政见之前，跟现场民众说：「事情不必要这样。我们必须一劳永逸地终结美国的枪枝暴力泛滥。」

前总统川普在「真实社群」（Truth Social）平台发文说：「我们对受乔州温德市悲剧事件影响的受害者与亲人深感同情。这些受到疼爱的小孩年纪还这么小，就被病态、疯狂的凶手从我们身边夺走。」（译者：纪锦玲）