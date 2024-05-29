乔治亚通过「境外影响力」法案 群众齐聚国会外示威

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（法新社特比利西28日电） 大批乔治亚民众今天齐聚国会外，抗议执政党国会议员推翻总统对「境外影响力」法案的否决权，强行通过这项争议性立法，不顾欧盟警告，此举将打击乔治亚入盟希望。

乔治亚的「境外影响力」法案要求接收海外20%以上资金的非政府组织与媒体，必须登记为「追求外国势力利益的」机构。批评者指出，这项法案类似于俄罗斯用来压制异议的法律。

这项提案遭到美国等西方国家政府强烈反对，他们认为相关措施可能「扼杀」这个黑海高加索国家的言论自由。

布鲁塞尔警告，此举与这个前苏联加盟共和国长期以来争取加入欧洲联盟（EU）的努力「无法相容」。入盟申请已被纳入乔治亚宪法，民调显示，有超过8成民众支持乔治亚加入欧盟。

欧盟表示，对这项法律通过深感遗憾。欧盟对外事务高级代表波瑞尔（Josep Borrell）说，欧盟正在「考虑对这些事态发展做出反应的所有选项」。

数以千计抗议者今晚挥舞着乔治亚和欧盟旗帜，齐聚在国会外，乔治亚国会表决通过法案后，集结的群众愈来愈多，现场响起乔治亚国歌和欧盟盟歌「欢乐颂」。

乔治亚总统佐拉比契维利（Salome Zourabichvili） 透过视讯向人群发表演说。「你们今天都很愤怒，对吧？再怎么生气，还是得动起来。首先，我们必须为一场真正的公投做好准备。」她指的是10月举行的选举。

「我们要的是融入欧洲的未来，还是俄罗斯的奴隶制度？84名国会议员做不了决定，我们可以，我们团结一心。」

自乔治亚执政联盟「乔治亚之梦」（Georgian Dream）重启这些计画以来，全国各地过去7周不断涌现大规模反政府抗议活动。

23岁的抗议人士肯乔希维利（Lizi Kenchoshvili）在议会外告诉记者：「我感到非常愤怒，也非常沮丧。现在最重要的是不要失去希望。」他矢言将继续抗议。

反对派议员德卡诺伊泽（Khatia Dekanoidze）告诉法新社，表决结果是意料中的。

她说：「这不是法律问题，而是有利于俄罗斯的地缘政治选择。现在，我们正在等待美国和欧盟制裁。」

乔治亚总理科巴伊泽（Irakli Kobakhidze）则说：「没有人可以惩罚乔治亚人民，也没有人可以惩罚乔治亚人民选出的政府。」

他所属的「乔治亚之梦」表示，这项立法将确保「透明度」。

人权组织和西方政府警告，在被视为关键民主考验的10月国会选举前，这项立法将进一步加剧这个两极分化严重的高加索国家紧张局势。（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）