乔治克隆尼法语不佳仍入籍法国 法官员批：这是双标

（法新社巴黎31日电） 法国内政部部长级代表韦德伦（Marie-Pierre Vedrenne）批评好莱坞巨星乔治克隆尼（George Clooney）法语能力不足仍获准入籍，并表示此举显示出「双重标准」。 韦德伦对法国新闻电台（France Info Radio）表示：「就我个人而言，我能理解部分法国人对双重标准的感受。我们必须谨慎看待我们所传递的讯息。」

然而，她的上司内政部长努涅斯（Laurent Nunez）以及外交部，均对这项决定表示支持并予以辩护。

根据民法法规，经外交部长提议，法国国籍可授予任何提出申请并会说法语之外籍人士，前提是其透过杰出贡献，提升法国的国际影响力，并促进法国国际经济关系的繁荣。

但乔治克隆尼坦承，尽管上了数百堂课，他的法语仍然很差。

根据2026年1月1日生效的新移民规定，申请人需要出示证明，显示其法语程度足以进入法国大学，同时还必须通过公民知识测验。

在南法置产的乔治克隆尼曾大力赞扬法国的隐私法，让他的家人能免受国际媒体骚扰。

这位男星12月接受RTL电台采访时，用英文表示：「我热爱法国文化，也喜欢你们的语言，即便我上了400天课后仍然说得很糟。」

相较之下，他的妻子阿玛尔则能说一口流利的法语，这位国际人权律师本身就具备英国与黎巴嫩双重国籍。