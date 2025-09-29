事发16年后 法航447班机坠海案进入上诉审程序

afp_tickers

4 分钟

（法新社巴黎29日电） 法国上诉法院今天开庭，重审法国航空（Air France）与空中巴士（Airbus）在2009年法航里约飞往巴黎班机坠海事件中的责任。该事故造成228人罹难，是法航史上最严重空难。

2009年6月1日，法航447班机自里约飞往巴黎，飞越大西洋时，机师失去对飞机的控制，客机坠入海中。这架空巴A330客机上216名乘客与12名机组员全数罹难，其中包括72名法国人与58名巴西人。

两年前的判决中，法院认定虽然法航与空巴两家公司确实有犯错，但无法证明这些错误导致事故，故就过失杀人罪部分宣告无罪。此结果让罹难者家属极为愤怒，他们认为法院的判决形同为两家公司脱罪。

值得注意的是，2023年的检方在一审时曾主张撤销指控，但之后仍提出上诉，并明言此举旨在确保上诉程序之完整性，俾使法律救济途径得以充分发挥，并避免因程序不完备而损及受害人家属之权益。

若被定罪，两家公司将面临22.5万欧元的罚款，以及重大声誉损害。

一审审理焦点集中在「皮托管」（pitot tube）的缺陷。皮托管用于测量飞行速度，据指出在大西洋中段的暴风雨中，因冰晶堵塞而失灵，触发驾驶舱内警报并使自动驾驶系统关闭。

技术专家指出，在仪表失效后，机师将飞机拉升，导致飞机失速，最终坠毁。

法航与空巴将主要责任归咎于机师失误，并否认有任何刑事责任。但罹难者家属律师主张，两家公司在事故前就已知悉皮托管问题，却未能确保机师受过足以应对高空紧急状况的训练。

法院认定空巴存在「4项轻率或疏忽行为」，包括未及时更换在A330与A340机型上更易结冰的皮托管，以及「隐瞒资讯」未告知航空公司。

至于法航，则被认定有2项「轻率行为」，涉及其向机师传达皮托管故障资讯备忘录的方式上，存在轻率行为。

但法院同时裁决，这些过失与事故之间缺乏足够因果关联，无法构成刑事犯罪。

代表罹难者的协会主席拉米（Daniele Lamy）表示，她与其他家属咸认判决「令人作呕」，而巴西罹难者家属也对法国法院的无罪判决极度不满。

事故后花了近2年才找到失事客机的飞行记录器（黑盒子），最终在海平面下近4000公尺处打捞上来。

此次上诉审预计将于11月27日结束。