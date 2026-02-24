二度召唤遭拒 法限制美大使接触阁员

（法新社巴黎23日电） 法国政府今天采取行动，限制美国驻法大使查尔斯．库许纳与法国政府阁员接触，主因是库许纳多次规避召唤，拒绝就其针对一名遇害极右派活动人士的争议言论作出说明。

此举是川普总统领导下的美国与巴黎之间外交摩擦的最新案例。巴黎对于华盛顿一再干涉其内政的行为感到不满。

查尔斯．库许纳是川普的亲家，其子杰瑞德（Jared）娶了川普之女伊凡卡（Ivanka）。

查尔斯．库许纳先前即曾因批评法国处理反犹太主义的方式被召唤过一次，他当时也缺席会议，派遣另一位官员代为出席。

法国外交部长巴霍（Jean-Noel Barrot）在美国驻巴黎大使馆转发川普政府关于被杀极右派活动人士德朗克（Quentin Deranque）的评论后，召唤查尔斯．库许纳。

23岁的德朗克在2月12日里昂一场针对左翼政党「不屈法国」（France Unbowed）政治人物的抗议活动中，因极左翼与极右翼支持者的冲突导致头部受伤身亡。

巴霍昨天谴责试图「为政治目的」利用这起事件的行为，并召唤查尔斯．库许纳于隔天晚间7时会面。

但外交界消息人士告诉法新社，大使以「个人事务」为由未出席，改派大使馆高级官员代表出席。

「鉴于大使显然未能掌握外交任务的基本要求及代表国家的荣誉，（外交）部长巴霍已要求不再允许他（查尔斯．库许纳）直接接触法国政府成员。」

但声明补充指出，查尔斯．库许纳仍可继续履行外交职务，并与官员「交流」。

华盛顿尚未就此事发表评论。

德朗克之死让法国局势陷入紧绷，并在2027年总统大选前引发了左右翼之间的对立。