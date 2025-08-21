The Swiss voice in the world since 1935
人口统计

在瑞士贷款买房需要知道的要点

瑞士房地产价格昂贵，房贷负担也相对更重。
瑞士房地产价格昂贵，房贷负担也相对更重。 Keystone / Christian Beutler

在瑞士买房贷款利率很低，而且不用设定具体还贷期限-对于想买房的人来说，这些无疑是大大的利好之处。但从瑞士银行贷款买房的门槛可不低。就算成功贷了款，长期来看也不无风险。在“银行之国”贷款购房需要知道什么？我们为你明细说明。

此内容发布于
12 分钟

我撰写关于瑞士人口变化、社会趋势及相关讨论的文章。 在苏黎世的一家地方报纸工作15年后，我加入了瑞士资讯。

在世界大多数国家，购房贷款(Immobilienkredite)都设有偿还期限。比如，在德国、法国和美国，银行通常的做法是让贷款人分期偿还“摊销贷款”(Amortization/amortissememt，一种定期支付的贷款方式，支付金额不仅用于偿付贷款利息，而且还用于偿还本金)。

但是瑞士的情况有所不同：在这里贷款买房，贷款者可以无限期地-有时乃至终身地-持有(或者说是延续)房贷债务。

在瑞士办理抵押贷款(Hypothek/hypothèque)只需支付贷款利息。当抵押贷款到期时，债务人需按照当前利率办理一份新的抵押贷款合同来替代上一份。

抵押贷款曾是长期主导的房贷方式，尤其是在英国。后来，分期摊销偿还的模式才逐渐在各个国家普及开来。

但瑞士并没有“跟风”，而是延续抵押贷款，或者说“延期偿还”的习惯做法。

从银行角度来看，由于抵押贷款业务对银行来说利润颇丰，因此银行也无意让贷款者完全偿还银行债务；从买房者角度看，贷款人能将房贷利息支出从个人所得税应税收入中扣除，因此买房者也不会急于还贷。

瑞士房贷体系是怎样运作的？房贷对购房者以及整个社会有哪些影响？我们在这里为你一一介绍：

在瑞士，购房抵押贷款必须要还吗？

答案是肯定的，也是否定的。在瑞士买房通常自己要持有等同于房价20%的自有资金(对于经济条件略弱的购房者，银行可能要求其持有更高比例的自有资金)。剩余的购房款则可以通过抵押贷款的方式由银行支付。

这笔贷款又分为两部分：第一部分抵押贷款(最高可占到房产价值的65%)无需摊销，即分期偿还；第二部分贷款(第一部分之外的款额，占房产价值最低15%-最高80%的比例)需要在15年内(或直到退休前)摊销偿还。

抵押贷款中有偿还义务的部分称为“第二抵押贷款”（zweite Hypothek/hypothèque de second rang）。

瑞士买房能从银行借到多少钱？

除了要求买家自行承担20%的购房款外，银行还要以“可负担性原则”(Prinzip der Tragbarkeit/principe de la capacité financière)进行评估，换句话说，就是要确保买家能够长期负担得起房产开支。

银行计算这一财务能力参照的不是实际利率，而是5%的理论利率-该利率对应的是瑞士抵押贷款利率的历史平均水平。

这种计算方法背后的想法是，万一利率在抵押贷款期限结束时大幅上升，贷款者能有一笔储备金应对。另外，由于理论利率在瑞士显著高于实际利率，贷款者实际上可以节省出一笔资金，他们可以用这笔钱偿还抵押贷款债务。

计算“可负担性”时，银行还会纳入额外费用和房产维护费用，通常估值为房产价值的1%。利率支出和维护费用总和不得超过买房者家庭总收入的三分之一。否则，贷款申请就无法满足银行借贷的信用要求。

在瑞士，金融市场监管局(FINMA)负责监督银行，确保其发放贷款时遵守上述规定。一旦发生房地产危机或利率危机，过于“慷慨的”抵押贷款可能会对瑞士经济造成毁灭性打击。金融市场监管局最近就曾发出警告，因为据报道，三分之一的银行抵押贷款合同在签署时没有遵循这些规定。

财务能力计算示例

瑞士目前独栋住宅的平均价格约为150万瑞郎，所需的最低自有资金(20%)为30万瑞郎。抵押贷款总额为120万瑞郎。利率以5%计算为6万瑞郎，再加上1%(1.5万瑞郎)的维护和杂费，最终贷款人要有每年为房产支付7.5万瑞郎的能力。

这笔开支不得高于有意购房家庭总收入的三分之一。因此，买房夫妇每年至少应有22.5万瑞郎的年收入才能满足贷款条件。

>> 社会正在老龄化，这可能使瑞士陷入房地产危机：

相关内容
房价是否会持续上涨？有朝一日像苏黎世Weinland这样的郊区房价会不会大跌？

相关内容

人口统计

“银色海啸”：人口变化会让瑞士房价大跌吗？

此内容发布于 “当婴儿潮那一代开始出售他们的房屋，房地产市场就会崩盘，”一位巴塞尔的人口学家称。美国也在对“银色海啸”(老龄化浪潮)的影响进行预测。那么年轻一代能否等到房价腰斩呢？

更多阅览 “银色海啸”：人口变化会让瑞士房价大跌吗？

这一数额远远超出了瑞士家庭的平均收入，所以，即使是富裕家庭，房主也往往需要拿出20%以上的自有资金，才能申请到银行的抵押贷款。

买房年轻夫妇的自有资金往往部分来自预付遗产，即父母在世时已传给子女的部分金融资产。除此之外，买房者也可以动用退休金-具体来讲，就是职业养老基金(第二支柱)和私人养老金计划(第三支柱)的资金-来购置房地产。瑞士法律允许这样操作。

举个具体例子：如果某个家庭欲购买价值150万瑞郎的房产，并交付70万瑞郎的自有资金，抵押贷款额度则为80万瑞郎。此种情况下，房主一家每年的总收入也必须达到16.5万瑞郎才能满足银行的贷款条件。

瑞士的房贷利率为什么这么低？

多年来，在瑞士办理抵押贷款要比在其他国家”实惠“得多。今年5月，瑞士10年期定期抵押贷款的利率已降至1.4%左右；3年期抵押贷款的利率更是低于1%。

在美国，抵押贷款期限通常为30年，利率曲线陡峭，平均利率略低于7%。在德国，10年期抵押贷款利率起步价约为3.2%。而在英国，最优惠的10年期抵押贷款利率也要略高于4.4%。

瑞士抵押贷款利率保持低位的主要原因是瑞士国家银行(即瑞士央行，SNB)的货币政策。近几十年，作为避险货币的瑞士法郎相对于其他强势货币均有升值。

瑞士央行的政策旨在抑制这一现象，以维持瑞士出口经济的正常运转。因此，它希望通过维持低利率来阻止投资者投资瑞郎。

瑞士央行之所以能够压低利率，是因为与其他国家相比，瑞士的通胀率仍然相对较低。虽然新冠疫情危机后，瑞士通胀率超过了年度目标，利率也有所上升，但这已经成为过去时了。瑞士目前已回归疫情前的负利率水平。

瑞士体系有哪些优势？

利率低就意味着资金成本低，也就是说，买房者对房产的实际可负担性要高于银行的假设计算。因此，买房的实际预算负担比理论上要轻，房主摊销偿还贷款的潜在能力也更高。

在瑞士，贷款机构竞争激烈，贷款人也会从中受益。此外，瑞士房地产市场非常稳定，房价多年来一直稳步上涨。所以，对大多数房主来说，买房都是不错的决定。

瑞士体系有哪些风险？

尽管利好因素众多，但这并不代表在瑞士贷款买房就没有弊端。大量的房地产投资持续推高瑞士房地产价格。过去8年间，房产价格平均上涨超过30%。这种情况下，目前只有20%的瑞士人口能够负担得起自有住房。在苏黎世州，这一比例甚至已降至10%以下。

相关内容
对年轻人来说，买房越来越是一个梦。

相关内容

人口统计

无房一代：在瑞士买房简直是天方夜谭

此内容发布于 在许多国家，年轻人买房变得越来越困难。瑞士也不例外。我们将深入剖析这个对买家极其不友好的房地产市场，以及这对下一代意味着什么。

更多阅览 无房一代：在瑞士买房简直是天方夜谭

在物价上涨的背景下，许多人动用养老储蓄购置房产。但一旦退休，很多人就会面临无法承担开支的风险。

比价网站Moneypark最近发布的一项研究表明，瑞士29%的房主退休后将因无力保住房产而被迫出售自己的房子。目前50至65岁年龄段的人群中，85%的人退休后将面临严峻的还贷负担问题。

此外，如果房地产价格暴跌，房主还要面临更沉重的成本。债务重担很可能让买房者在进入老龄阶段后面临陷入贫困的窘境。

另一个风险是银行业危机。瑞士的人均负债率位居全球最高，而其中主要就是购房抵押贷款。

鉴于瑞士房产供应有限，人口逐年猛增的情况，大多数预测者预计瑞士房地产价格将保持持续上涨的趋势。因此，从中期来看，瑞士的人均房地产资产规模仍将处于世界前茅。

相关内容

讨论
提问者： Marc Leutenegger

您居住的地方，有住房短缺和房价上涨的问题吗？

瑞士住房危机越来越严重，而政治家也没有找到什么有效的解决方案，在您居住的地方也有住房危机吗？请给我们留言。

参与讨论
57
65 留言
查看讨论

(编辑：Balz Rigendinger，编译自法语：郭倢/dh)

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Giannis Mavris

美国推出的新贸易规则将对你的生活产生影响？

您认为美国关税政策会对您的生活产生什么影响？请留言分享你的看法。

参与讨论
14
14 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Céline Stegmüller

您的祖辈中，有瑞士人吗？您打算去瑞士走访他们曾经居住的地方吗？

如果您想探知自己的祖辈在”为了寻求更好生活“而离开瑞士之前的经历，我们很希望听到您寻根问祖的故事。

参与讨论
30
58 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Aylin Elçi

你所在的国家是如何治疗精神疾病的？

大多数精神疾病患者都会接受抗抑郁药物的治疗，但在三分之一的病例中，这些药物显示无效。在瑞士，越来越多的精神疾病患者被推荐接受电疗或迷幻辅助心理治疗。你所在的地区有类似的治疗方法吗？

参与讨论
7
18 留言
查看讨论
阅读最长

阅读更多
对年轻人来说，买房越来越是一个梦。

相关内容

无房一代：在瑞士买房简直是天方夜谭

此内容发布于 在许多国家，年轻人买房变得越来越困难。瑞士也不例外。我们将深入剖析这个对买家极其不友好的房地产市场，以及这对下一代意味着什么。

更多阅览 无房一代：在瑞士买房简直是天方夜谭
房价是否会持续上涨？有朝一日像苏黎世Weinland这样的郊区房价会不会大跌？

相关内容

“银色海啸”：人口变化会让瑞士房价大跌吗？

此内容发布于 “当婴儿潮那一代开始出售他们的房屋，房地产市场就会崩盘，”一位巴塞尔的人口学家称。美国也在对“银色海啸”(老龄化浪潮)的影响进行预测。那么年轻一代能否等到房价腰斩呢？

更多阅览 “银色海啸”：人口变化会让瑞士房价大跌吗？
瑞士的建筑步伐跟不上人口的发展，住房空置率马上就要低于1%。

相关内容

瑞士的住房紧缺到底到什么地步了

此内容发布于 苏黎世可能是最难找房的地方，尤其是市区内，更是一房难求。苏黎世的例子在瑞士有多大的代表性？哪些因素导致了瑞士的住房短缺？住房短缺的趋势是什么？

更多阅览 瑞士的住房紧缺到底到什么地步了
2025年4月5日，人们走上街头，要求解决住房紧张问题。

相关内容

在苏黎世生活过的人才知道什么叫找房难

此内容发布于 瑞士人并不热衷于买房，租房居住在这里很正常，租户受到很好的法律保护，房源也有保障。但苏黎世是个例外，这里的住房市场几近枯竭，很多人要拿出收入的一半来支付房租，难怪常常有人走上街头示威游行。这不，市政府都坐不住了，必须出面解决住房问题了。

更多阅览 在苏黎世生活过的人才知道什么叫找房难

相关内容

讨论
提问者： Marc Leutenegger

您居住的地方，有住房短缺和房价上涨的问题吗？

瑞士住房危机越来越严重，而政治家也没有找到什么有效的解决方案，在您居住的地方也有住房危机吗？请给我们留言。

参与讨论
57
65 留言
查看讨论

