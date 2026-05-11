瑞士“弃婴窗”25年

瑞士首个弃婴窗口于2001年5月9日，在艾因西德伦(Einsiedeln)地区医院启用。 Keystone-SDA

2020年新年，一位路人在伯尔尼的一个废品回收站内发现了一名弃婴。这个女婴几乎全身冻僵，奄奄一息。警察找到弃婴的母亲时，她交代特意将婴儿留在常有人路过的地方，希望人们尽早发现。这样的事情发生在别的国家或许情有可原，但在瑞士实在不应该。瑞士设有多个弃婴窗(弃婴箱)，为无助的母亲提供可能，把新生儿留在安全温暖的地方。

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正是在25年前的一个周六，瑞士的首个弃婴窗口在施维茨州(Schwyz)的艾因西德伦(Einsiedeln)地区医院启用。瑞士母婴组织(Swiss Organisation for Mother and Child)表示，开设至今，瑞士境内的八个弃婴窗内共接收31名被匿名遗弃的新生儿。

据基金会在周年活动上介绍，1999年，瑞士先后发生两起弃婴死亡案件，推动了弃婴窗的设立。其中一名弃婴在艾因西德伦镇附近的希尔湖畔(Sihlsee)被发现；另一名则在巴塞尔的玛格丽特公园(Margarethen Park)被发现。

2001年5月9日，首个弃婴窗在艾因西德伦镇启用。据悉，这是全球首批十个此类收容设施之一。

弃婴窗旨在为走投无路的女性提供一条出路，可以将新生儿匿名送出，获得医疗照护。母亲可以将新生儿放在一个带加热功能的婴儿床上，该婴儿床设置在医院外墙上一扇可以打开的窗口内。三分钟后，医护人员会收到静音警报提醒。

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助产士会将新生儿抱回，悉心照料；几天后，新生儿将安置在寄养家庭中。婴儿的领养程序在被弃一年后方才启动，在领养程序正式走完之前，弃婴的亲生父母随时可以要回自己的孩子。

基金会表示，目前的数据印证了弃婴窗的设立产生的积极成效：1997至2001年，首个弃婴窗设置之前的五年间，瑞士新生儿被遗弃甚至被害的案件达13例；而2021至2026年间，此类案件发生率为零。

报告补充道，迄今为止，在弃婴窗中遗弃孩子的母亲中有一半会再次主动现身， 或领回孩子，或留下孩子的身世信息。

目前，瑞士共有八个弃婴窗，分别设在巴塞尔、贝林佐纳(Bellinzona)、伯尔尼、达沃斯、奥尔滕(索罗图恩州)、锡永、措利克伯格(苏黎世州)和施维茨。2025年，艾因西德伦镇的弃婴窗被施维茨州弃婴窗取代。

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