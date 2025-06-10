瑞士房价最高和最低的地方

低税率、无敌湖景；距离苏黎世和楚格市都很近：这就是瑞士房价最贵的城市吉锡贝格。 Keystone / Ennio Leanza

与欧洲其他国家相比，瑞士人的住房自有率较低，三分之二的瑞士人都是租房而居，这是因为一方面瑞士人比较崇尚自由，不想被住房“绑定”在同一个地方；另一方面瑞士的房价也较高。然而各地房价的差异很大，这里向您介绍瑞士房价最高和最低的两座城市：

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瑞士汝拉山区纳沙泰尔州的勒洛克勒(Le Locle)小城和苏黎世湖畔的吉锡贝格(Kilchberg)城之间只相距2.5小时车程，但每平方米的房价差距却高达数千瑞郎。让我们来看看瑞士房地产市场的两张面孔。

一辆黑色奔驰车停在一栋建筑的地基前，克劳迪奥·鲍曼(Claudio Baumann)走下车友好地打着招呼，他穿着时尚，眼睛炯炯有神。他说：”这里的公寓正在出售。”

这座未来的公寓楼距离吉锡贝格火车站只有几分钟的步行路程，坐落在半山腰上。高层的公寓，可以享受苏黎世湖的无敌美景。

而这样的无敌美景要花数百万瑞郎才能享受，尽管如此，无数的百万富翁对这样的住房趋之若鹜，虽然尚未建成，但中间楼层的公寓已经全部售罄。

不过，一楼的一套公寓还没有找到买家，但毕竟现在地基才刚刚打好。虽然这里视野略逊，但增设了内置的”私人水疗装置”来弥补这一缺憾。

顶层的公寓也仍在出售，售价800多万瑞郎(约合6400万人民币)，这个价格在这里并不罕见，因为吉锡贝格是全瑞士房价最高的城市。

锡吉贝格正在建造的一个无敌湖景公寓的照片，该幢住宅的顶层公寓的房价为 800多万瑞郎。 zVg

这里未来的住户来自世界各地，但主要是欧盟公民和美国人。

鲍曼很早就意识到了这一点。他在《金融时报》和《华尔街日报》的网站上都登了售房广告。所以，他在苏黎世湖畔的房地产界早已声名鹊起。

天壤之别

场景转换：在勒洛克勒，一辆黑色奥迪车停在一栋改建的工业建筑前，萨德里·本·布拉希姆(Sadry Ben Brahim)早已等在那里，他举止低调，作为一个法语区的瑞士人，他的德语非常流利。

我们参观的这个四室两厅的公寓，光线通透，面积为202平方米，还有一个大露台和三个停车位，售价62.5万瑞郎(约合500万元人民币)。

开放式起居室、200多平方米的居住面积，而这套位于勒洛克的公寓只需62.5万瑞郎，但要等待数月才能找到买家。 zVg

这处房产已经挂牌出售五个月了。本·布拉希姆说：”这里的房产几乎从不能按标价出售，人们甚至在看房之前就会问价格是否可以商量。”

本·布拉希姆为房地产公司Immobilière Romande Sàrl在纳沙泰尔地区(Neuburg)销售房产，该公司的老板是他的一位好朋友。他平时还做保险经纪人。

本·布拉希姆 zVg

勒洛克是他“捡漏”的地方，这里一平方米的价格在3500-5000瑞郎(2.8-4万人民币)之间。

当然在瑞士的汝拉山脉和提契诺州的偏远山谷中，还有房价更便宜的地方。不过，由于那里的房产转让率不高，所以很难统计出到底便宜多少。

在房产易手比较频繁的瑞士城市中，勒洛克是房价最低的地方。

本·布拉希姆说：”有些人搬到这里就是因为这里的房价低，他们往往在纳沙泰尔和拉绍德封等周边城市，找不到预算内的房子。“

本·布拉希姆说，他经常遇到，因为一个小数额的差价而导致交易失败的情况。”银行会因为房价高了5万瑞郎，而不同意提供贷款，这种情况很令人沮丧。有的客户甚至会掉眼泪。”

保姆房间

英吉拉·鲍曼(Ingila Baumann)也来到了锡吉贝格，她是克劳迪奥·鲍曼的妻子，也是他公司的合伙人，他们有两个孩子，他们从一间14平方米的办公室干起，现在拥有三名员工。

英吉拉·鲍曼负责介绍第二套公寓，在锡吉贝格边沿地区的一套四室一厅的底层公寓。

这套公寓的内装修完全是瑞士典型配置：木质地板、嵌入式衣柜、天然石材台面的厨房。

此外，这套公寓还有一个相当宽敞的花园，从花园的一角可以看到苏黎世湖。售价：约480万瑞郎。

英吉拉·鲍曼和克劳迪奥·鲍曼 SWI swissinfo.ch / Marc Leutenegger

后来我们得知，一个瑞士家庭买下了这套公寓。这对夫妇的大部分客户还是瑞士人。

他说，大约30%的人来自国外。”这些人来的时候就已经找好了工作，也有B卡(瑞士短期居留证)，经济状况良好，所以很快就可以买房子。其他顾客则是因为税务的关系选择在这里买房。”

客户关系一般很早就要开始维护，鲍曼说：”有时我们与买家接触两年后才会有结果。”

美国人通常会找面积较大的住宅，他们经常还需要一个额外的房间来给保姆住；学校也是一个重要因素，”附近有一所国际学校是一大优势。”

另一个优势是这里的地理位置。锡吉贝格地处苏黎世湖西岸，就在几年前这里的房价还相对便宜，因为这里的位置晚上没有阳光。

傍晚的时候，住在对岸Herrliberg和Küsnacht的苏黎世显贵们，就会享受着阳光，充满同情地眺望着这边阴影中的湖岸，因此这里素有“阴冷湖岸”的标签。

SWI swissinfo.ch

房价低的原因： 瑞士法语区或意大利语区的一些地区房价较低，例如纳沙泰尔州、提契诺州和瓦莱州。主要原因包括：

– 地理位置较偏远，离大城市较远；

– 就业机会相对较少；

– 人口增长缓慢，甚至负增长；

– 市场需求较低。

但现在情况发生了变化，吉锡贝格的房价涨到了每平方米35’000瑞郎。

便利的交通条件是最主要的加分因素，从这里不仅可以乘坐直达火车很快到达银行业大都市苏黎世和机场；距离瑞士原材料中心及加密谷所在地楚格也只有20多分钟的车程；如果想去提契诺州或格劳宾登州，也不必绕过湖才能前往。

几十年不变

地理位置也影响着勒洛克的命运，但并不是积极的影响。这个比邻法国的小城，边境交通络绎不绝，每天车水马龙。

本·布拉希姆(Ben Brahim)说：”交通阻塞是这里最大的问题。”

第二大问题是这里的经济状况，与邻近的拉绍德封一样，勒洛克也严重依赖钟表业，这里没有其他的产业。

勒洛克有些地方看起来比较破落，这里的房地产价格全瑞士最低。 Keystone / Christian Beutler

20世纪60年代，勒洛克曾有近15’000人居住，按瑞士的水平，属于人口密度较高的城镇，但之后这座小城就一直在走下坡路。如今，这里约有10’500名居民，仅比基希贝格多约1000人。

与拉邵德封一样，作为制表业的摇篮，勒洛克也被联合国教科文组织列为世界遗产。因为这里的经济状况，所以税率很高，医疗保险费居高不下。

当被问及这座城市需要什么才能有起色的时候，市政府新闻办公室回复说：”更好的形象。”

注重隐私

吉锡贝格也存在问题，与大多数苏黎世湖滨社区面临的问题一样，都是些体制上的问题。如今普通收入的人已经在这里买不起房产，许多年轻人不得不搬离。

该城的市长是一位律师，她对瑞士资讯swissinfo.ch提出的一系列问题未予回答，只在回信中说，她不想为”书写有趣的故事”提供资料。

在吉锡贝格，谨言慎行是一种美德。

克劳迪奥·鲍曼也说：”这对我们来说很重要。”有时候，买家因为不想暴露，连产权转让和公证手续都不自己出面办理。

“这些人通常非常有钱，其中不乏我们耳熟能详的名人，但也有在这里居住了很长时间的富有家族，为自己的子孙购买房产。”

加分因素

布拉希姆说，现在越来越多的外来投资者将目光投向勒洛克，原因是该城北部将开通一条长4公里的双车道隧道，从2032年左右就开始通车。有了这条隧道，勒洛克将不再是边境交通的必经之路，瑞士联邦为这个交通项目投入5亿瑞郎，这对勒洛克的正面影响很大。

潜力：勒洛克老城中心。瑞士联邦公路局预测，隧道开通后，该市的房地产价格有望上涨。 Keystone / Gaetan Bally

当地政府预计，随着房地产价格的上涨，勒洛克将很快迎来一个新时代。改造市中心现在是市政计划的一部分，勒洛克希望成为一个受欢迎的居住地及一个副中心；旅游业也将得到发展。

这个汝拉地区的小城再次有了信心，市民们刚刚投票通过了一项翻新室外游泳池的项目，自1962年建成以来，该泳池就从未进行过翻修。

相关内容 讨论 提问者： Marc Leutenegger 您居住的地方，有住房短缺和房价上涨的问题吗？ 瑞士住房危机越来越严重，而政治家也没有找到什么有效的解决方案，在您居住的地方也有住房危机吗？请给我们留言。 参与讨论 28 赞 查看讨论

(编辑：Balz Rigendinger，编译自德文：杨煦冬/gj)