瑞士老年人口数量首次超过年轻人口

2025年，瑞士各州人口数量均有增长。 Keystone-SDA

瑞士65岁及以上常住人口数量首次超过20岁以下人口。瑞士联邦统计局日前公布的初步统计数据显示，瑞士出生人数持续下降，而死亡人数相对稳定。

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联邦统计局在相关声明中公布，截至2025年底，瑞士常住人口共计912.43万人，较前一年增长0.8%，即7.33万人，但涨幅低于2024年的数据。

各州人口均有增加。增长最显著的地区分别是沙夫豪森州(+1.6%)、巴塞尔城市半州(+1.4%)和瓦莱州(+1.3%)。格拉鲁斯州和提契诺州增幅最低(+0.2%)，而伯尔尼州、汝拉州和纳沙泰尔州以0.4%的增长率排名略微靠前。

在本轮统计中，65岁及以上老人共计181.1万人，首次超过20岁以下年轻人人数(180.2万人)。上述两个年龄组均占瑞士总人口数约20%。

据统计，2025年女性预期寿命将达到86.3岁；男性为82.7岁。

联合国对全球老龄化趋势的量化预测： 到2050年，全球65岁及以上人口占比将显著上升(约从2022年的10%增至16%)。 到2070年代末，全球老年人口将达到约22亿，并超过儿童人口。 到2080年前后，全球65岁以上人口将多于18岁以下人口。

出生率下降，死亡率持平

出生率持续下降，但降幅有所放缓(2025年为-0.5%，显著低于2024年的-2.2%）。2025年，每位女性的暂定平均生育子女数为1.28人。根据初步数据，与2024年相比，26个州中有18个州的出生人数出现下降。阿彭策尔、下瓦尔登、日内瓦、巴塞尔城市半州、沃州、索洛图恩和沙夫豪森等州的出生人数则有所上升。

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2025年，瑞士死亡人数共计7.17万人，同比下降0.03%。

共约3.5万对夫妇喜结连理，较前一年减少1000对。不过，离婚的怨侣亦有减少(-400)。据联邦统计局称，如果2025年的数据在未来保持不变，那么近五分之二的婚姻(38.8%)终将分道扬镳。

移民瑞士及离开瑞士的人口均有减少

2025年，拥有瑞士国籍并返回瑞士居住的人口增长2.5%；而前往瑞士的外国移民减少了4.5%，移入人口共计20.46万人，同比下降3.8%。

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离开瑞士的人口也减少了约2%。统计局的初步数据显示为12.73万人，其中2.94万人拥有瑞士国籍，9.79万人为外籍人士。

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