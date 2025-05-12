瑞士“黄金签证”引争议，全球富豪迁徙保财富

护照可以出售？“黄金签证”项目是为富人提供的居留方案。 Keystone / Christian Beutler

地缘政治紧张局势与更严苛的税收制度，正促使全球富豪大规模迁徙。在此移民浪潮之中，中国高净值人士的外流创下历史新高，越来越多中国富豪正将目光投向更稳定、安全的新居所。瑞士，以其政治中立、优质生活和灵活居留政策，成为全球富人的理想目的地之一。

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与此同时，瑞士也通过“黄金签证”等计划尽可能吸引这些富有的“世界公民”，目前，中国申请者在瑞士“黄金签证”持有者中排名第二，仅次于俄罗斯。但对于瑞士所采取的方法，并非所有人都表示认同。

反对声音集中在瑞士的“黄金签证”(Swiss Golden Visa)居留计划上，该计划仅对出价最高者开放。越来越多的富裕移民愿意支付数十万瑞郎，通过这种方式进入瑞士。

据《每日导报》(Tages-Anzeiger)报道，瑞士移民事务秘书处(Swiss Secretariat for Migration)表示，目前共有496人持有瑞士“黄金签证”，而2022年这一数字为404人。

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黄金签证费用因居住州而异。报道称，位于中部的州–上瓦尔登州收取25万瑞郎(约人民币217万元)，而苏黎世州的起步价则为100万瑞郎(约人民币869万元)。

左翼政党表示，他们已经受够了对富人的迎合。自俄罗斯入侵乌克兰以来，绿党第二次提出动议，要求取消这一签证计划。

瑞士自2008年起实施这一签证制度，旨在吸引来自欧盟以外的富裕外国人–前提是他们的入境被视为对瑞士具有“特殊利益”。签证获得者可获得长期居留许可，满十年后可申请入籍。

“让我感到遗憾的是，移民法并未一视同仁，最富有的人得到了最优渥的待遇。”瑞士绿党国会议员巴尔塔萨·格莱特利(Balthasar Glättli)在接受瑞士国家广播电视台SRF采访时表示。

格莱特利还警告称，这类签证可能成为寡头及其他“不受欢迎人士”入境的通道。“俄罗斯人和中国人仍是该签证的主要受益者。我们都知道，在这些国家，致富通常离不开对政权的依附。”

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不过，对大规模移民持反对立场的右翼瑞士人民党，在这种入境方式上则有不同看法。该党议员芭芭拉·施泰内曼(Barbara Steinemann)在接受瑞士国家广播电视台SRF采访时表示：“我们需要的是对整个社会和经济都有利的移民，而这些人显然符合这一标准。”

全球现象

瑞士并不是唯一一个通过“黄金签证”–也称为“投资入籍计划”(Citizenship by Investment, CBI)–授予居留权的国家。葡萄牙、希腊等欧洲国家也设有类似项目。美国总统唐纳德·特朗普曾计划推出一项此类签证，费用高达500万美元(约合人民币3613万元)。

但欧盟正向成员国施压，要求其收紧“出售居留权”的做法。经济合作与发展组织(OECD)也担心，“投资入籍”项目可能被用于洗钱活动。

欧洲法院上个月裁定，马耳他的签证计划违法，原因是其破坏了欧盟成员国之间在公民身份问题上的互信。

更远一点，澳大利亚已于去年取消其“黄金签证”计划，政府表示该项目“未能带来良好经济效益”。而新西兰在上个月扩大相关计划后，申请人数迅速增长。

据《新苏黎世报》(Neue Zürcher Zeitung )报道，过去几周已有53人申请新西兰“黄金签证”；而此前三年总申请人数仅为115人。

瑞士的“黄金签证”主要面向希望在瑞士开展业务的富裕企业家，但这并非富豪进入瑞士的唯一方式。各州还为不在瑞士境内取得收入的富人提供特别的总额税制优惠。

这使瑞士对正在寻找新居所的富人颇具吸引力。他们之所以萌生迁移意愿，可能是因为本国爆发冲突、政体日益专制，或是由于英国那样的大规模税制改革。

百万富翁移民潮

根据全球迁移服务公司Henley & Partners的说法，这一系列因素正在推动越来越多的富豪离开现有居所。根据《Henley私人财富迁移报告2024》(the Henley Private Wealth Migration Report 2024)，去年大约有12.8万名百万富翁迁移至其他国家。

外部内容

据英国媒体报道，仅2024年，就有超过1万名富裕居民迁往他国。除了税制变化外，伦敦律师事务所 Quastels 的合伙人本·罗森(Ben Rosen)指出，那些“非本国定居的外国纳税居民”也抱怨英国的营商环境、教育质量下滑，以及隐私保护日益不足。

“英国当局对本国经济弹性和对富人吸引力的认知出现了偏差，”他在接受 瑞士资讯swissinfo.ch 采访时表示，“这根绷紧的弦，已经彻底断了。”

然而，并非所有离开的百万富翁都出售了房产并带走全部资产。罗森表示，有些人只是暂时躲避“风暴”，“希望政府能够重新审视其政策”。

他补充说，年轻一代的富裕人士愿意短暂地居住在迪拜。这个中东酋长国不征收个人所得税和资本利得税，是全球财富迁移潮的最大受益者之一。还有一些富豪则希望距离英国更近一些，意大利和葡萄牙对他们来说也很有吸引力，但有些人担心这种热情可能只是暂时的。“人们普遍认为，瑞士和摩纳哥在税制和财富保障方面的制度意识更加根深蒂固，”罗森补充道，“它们被视为更稳定的司法辖区。”

(编辑：Marc Leutenegger/ts，编译自英文：樊桦/dh)