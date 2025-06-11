瑞士預計在三年內迎來無人駕駛車輛上路

瑞士已經在實際道路環境中測試了大約30個自動駕駛項目。 Keystone / Christian Beutler

在全球加速邁向智慧交通時代的今天，自動駕駛技術正成為各國競逐的戰略高地。中國目前已在北京、武漢、上海等地推動全無人商業化營運試點。瑞士則從十年前就開始進行無人駕駛車輛的受控測試。近期法律的變更使測試進入快車道，自動駕駛汽車和巴士在現實環境中投入運行的可能性正不斷提升，預計大約三年內有望實現。

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Matthew Allen

我撰写关于人工智能技术的快速发展及其对社会可能影响的报道。 我来自英国，曾在伦敦BBC工作，之后移居瑞士，加入瑞士资讯。 Celia Luterbacher

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自2015年以來，瑞士的公共交通運輸業者與私人公司已在全國各地啟動了約30個重要的自動駕駛計畫。這些項目涵蓋了巴士、計程車、自動停車系統、採石場自卸卡車以及配送貨車等。

根據2024年3月1日生效的聯邦法律更新，瑞士已允許在公開道路上進行無人駕駛車輛測試，且無需配備車載安全員。新法規將許可發放與安全監管的職責，從聯邦政府下放至各州政府。

製造商們正在等待各州發布有關無人駕駛車輛如何接入瑞士道路系統的具體規定。以Loxo為例，這家公司正在研發自動配送車等商用無人駕駛車輛。

這類車輛將配備人工智慧(AI)系統，使其在無人工直接干預的情況下也能安全駕駛。AI可辨識障礙物(如汽車、行人和紅綠燈)，協助車輛判斷何時煞車或變換車道、與乘客互動、預測維修需求，甚至模擬測試環境。

道路整合階段

「下一步是評估這項技術在道路上實際應用的收益、潛在風險、商業可行性和公眾接受度，」瑞士自動交通實驗室(Swiss Transit Lab)主席馬提亞斯·勒特(Matthias Rödter)表示。該非營利組織成立於2019年，旨在協助車輛製造商、技術供應商和各州政府在瑞士制定自動交通策略時實現利益協調。

「我們需要明確：哪類服務具有實際意義？應由誰來運營？哪些道路適合？車輛的最佳行駛速度是多少？在哪些時間段和天氣條件下可以運行？在市場成熟之前，這些問題仍需逐一解決。」

例如，在日內瓦地區，公共交通官員正在測試可按需預約的自動巴士服務。

瑞士郵政旗下的公共交通公司PostAuto也積極籌備一支無人駕駛車隊，以連接鄉村地區居民與城鎮和火車站。

「營運5輛車與營運50輛車之間的差別是巨大的，」PostAuto自動駕駛專案負責人馬丁·諾伊鮑爾(Martin Neubauer)表示，「需要考慮多少人力才能維持車輛的運行和維護，如何排班調度，核算運營一支大型車隊所需的成本，以及如何實現成本效益最大化。」

「此外，還面臨諸如數據安全和網路安全等關鍵挑戰-這些都是構建核心技術能力的關鍵領域。道路測試只是整個發展過程中的一個階段。」

時間緊迫

雖然每個國家可以自行設定自動駕駛的法規，但瑞士與其他國家在製定標準方面也有部分合作。

由瑞士和歐盟共同資助的ULTIMO項目，已在瑞士日內瓦州、挪威首都奧斯陸(Oslo)以及德國赫爾福德(Herford)啟動了無人駕駛測試。

ULTIMO計畫是歐盟AVENUE計畫的延續，後者已於2022年結束，包括瑞士郵政公共交通公司PostAuto和日內瓦公共交通局(TPG)的參與。鑑於瑞士與週邊國家之間頻繁的跨國交通，一些共通的經驗與目標對瑞士而言也具有現實意義。

日內瓦公共交通局目前正在日內瓦對其無人駕駛接駁巴士進行進階測試，該階段車輛已不再配備車載安全員。這是ULTIMO專案的一部分。

「實現遠端監督營運的車輛(第4級自動駕駛)是實現規模化和成本效益的關鍵一步，」勒特表示。他相信，無人駕駛車輛的出現將比人們想像得更快。

「我們應該意識到，無人駕駛車輛的落地不會等到十年之後，而是在未來兩到三年內，隨著更多項目的推進，很可能就會真正駛上道路。」

自動駕駛等級說明 國際汽車工程師學會(SAE International) 是一家負責制定技術標準的美國機構，其發展了一套分級體系，用來描述車輛的自動化程度。根據瑞士最新的法律變更，目前已允許在道路上實施最高至第3級的自動駕駛，同時進行針對第4級的高級的受控測試。 第0級：僅提供警示或緊急煞車輔助，無法接手駕駛任務。 第1級：提供轉向或速度與煞車支持，駕駛仍需全程掌控。 第2級：為仍需掌握方向盤的駕駛同時提供轉向、車速和煞車的輔助功能(部分自動化)。 第3級：可在限定條件下實現自動駕駛，駕駛員需在系統請求時接管控制。 第4級：在核准區域內可完全自動駕駛，駕駛可不在車上，但需遠端監控。 第5級：完全自動駕駛，車輛可在所有道路與條件下自行運行，無需人類干預。

(編輯：Gabe Bullard/gw，編譯自英文：樊樺/gj，繁體校對：盧品妤 )

