人权疑虑 挪威主权基金对开拓重工撤资

（法新社奥斯陆25日电） 挪威的主权财富基金今天指出，已经从美国营造设备制造商开拓重工公司撤资，因其在以色列与巴勒斯坦伊斯兰主义运动组织哈玛斯（Hamas）的战争中涉及侵害人权。

庞大能源出口助长收益，使挪威的主权财富基金成为全球规模最大主权基金，其市值近2兆美元（约新台币61兆元），投资全球逾8600家公司。

截至去年底，该基金持有开拓重工公司（Caterpillar Inc.）1.2%股份，价值约244亿挪威克朗（约新台币736亿元）。

管理该基金的挪威央行表示，开拓重工在战争与冲突情势中，不可接受地构成严重侵害人权的风险，决定排除对该公司投资。

该基金表示，这项决定是根据伦理委员会的建议。委员会在声明中表示，以色列当局正使用开拓重工生产的推土机，广泛非法摧毁巴勒斯坦房地资产。

声明指出：「毫无疑问，开拓重工的产品正被用来犯下大范围、系统性违反国际人道法行为。」委员会并表示，这家公司「没有实施任何措施阻止此类用途」。

法新社已向开拓重工提出置评请求。

该基金同时也自5间以色列公司撤资，因其资助以色列在遭到占领的约旦河西岸（West Bank）进行非法屯垦。

这些公司包括以色列第一国际银行（First International Bank of Israel, FIBI）、以色列第一国际银行控股有限公司（FIBI Holdings）、留米银行（Bank Leumi Le-Israel）、米兹拉希-特法哈银行（Mizrahi-Tefahot）及工人银行（Bank Hapoalim）。

本月稍早媒体报导，该基金于加萨激战之际仍投资1间以色列喷射机发动机制造商，随后该基金表示将出售在11间以色列公司的持股。

消息经披露后，挪威总理斯托尔（Jonas Gahr Store）要求曾任北大西洋公约组织（NATO）秘书长的财政部长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）进行检讨。