人权观察组织示警 川普政府正在拉美地区侵蚀民主

（法新社墨西哥市4日电） 人权观察组织今天表示，美国在拉丁美洲犯下的暴行，包括在加勒比海船只袭击事件中「法外处决」120人，加剧了当地生活在压迫性政府统治下的人民的苦难。

国际组织「人权观察」在最新年度报告示警，美国总统川普以移民政策、削弱投票权，以及其他措施侵蚀美国民主核心，全球民主正倒退回数十年前水准，人权与自由饱受威胁。

「人权观察」（Human Rights Watch）执行董事波洛琵雍（Philippe Bolopion）表示，全球民主现已回到1985年水准。俄罗斯、中国与美国的自由程度相较20年前更低，全球72%人口现处于威权统治。

波洛琵雍对记者表示：「难以置信的是，川普政府实际上破坏美国民主所有支柱，也破坏权力制衡机制。」他说：「我们看到美国弥漫高度敌对的氛围，民主品质正迅速下降。」

白宫尚未立即对置评请求做出回应。

报告还指出，川普政府采取依赖种族刻板印象的政策与言论，「拥抱与白人民族主义意识形态相契合的政策与论述」，对移民与庇护寻求者的待遇有违人权，包括明尼阿波利斯的2人死亡事件，以及将数百名移民遣送至萨尔瓦多一所以严苛条件闻名的大型监狱。

人权观察也提到对疑似贩毒船只的攻击，批评川普在委内瑞拉领导权交接的处理，「恐引发新的严重人权灾难」。

川普曾表示，他在多起全球冲突中斡旋和平，应获诺贝尔和平奖。人权观察质疑，川普淡化俄罗斯在乌克兰严重侵犯人权的行为，未实质因应发生在苏丹的暴行，也未能向以色列施压，要求停止在加萨的罪行。

人权观察曾指控以色列实施种族灭绝，以色列则多次否认这项罪行指控。

报告还指出，中国当局系统性剥夺言论、宗教自由与其他权利，俄罗斯也进一步打压异议人士与公民社会。

波洛琵雍表示，2026年「美国将上演对未来人权最激烈的攻防，影响将遍及全球」。

他说：「许多西方盟友因担心关税调升与弱化联盟而选择对美国行为保持沉默。我们迫切需要一个强大的全球联盟来推动人权与基于规则的世界秩序。」