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人权

90秒带你了解全球死刑现状 

尽管全球废除死刑的趋势仍在持续，2024年全球死刑执行数量却出现上升。长期以来积极推动废除死刑的瑞士，至今仍坚定不移地支持这一立场。

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我是一名专门报道瑞士外交事务、日瑞关系和辅助自杀问题的记者，同时也是日语部的编辑。 我曾在一家日本报纸工作10年，报道广泛的主题，包括犯罪、政治和体育。自2017年起，我开始为瑞士资讯撰稿，专注于社会问题，特别是辅助自杀相关议题。

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