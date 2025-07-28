90秒带你了解全球死刑现状 

我是一名专门报道瑞士外交事务、日瑞关系和辅助自杀问题的记者，同时也是日语部的编辑。
我曾在一家日本报纸工作10年，报道广泛的主题，包括犯罪、政治和体育。自2017年起，我开始为瑞士资讯撰稿，专注于社会问题，特别是辅助自杀相关议题。
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此内容发布于
2024年10月10日
瑞士树立的目标是在全世界范围内废除死刑。而那些坚持动用死刑的国家则坚持遵从自己国家的主权，并要与所谓的西方价值观拉开距离。
有些大洲似乎承载着未来的希望-它们的发展态势持续向好。但现实情况究竟如何？
如果您想探知自己的祖辈在”为了寻求更好生活“而离开瑞士之前的经历，我们很希望听到您寻根问祖的故事。
瑞士住房危机越来越严重，而政治家也没有找到什么有效的解决方案，在您居住的地方也有住房危机吗？请给我们留言。
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2025年01月26日
死刑，是世界历史上最古老的刑罚之一，随着时代的变迁，许多国家都已废除了死刑，根据国际特赦组织的最新数据，截至2022年尚有55个国家仍施行死刑。
此内容发布于
2024年07月18日
瑞士宣布，其外交政策目标之一是在全世界范围内废除死刑。瑞士联邦外交部亦将该目标设定为2024至2027年四个人权优先主题之一。
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