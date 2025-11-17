以军在黎巴嫩朝联合国维和人员开火

afp_tickers

2 分钟

（法新社贝鲁特16日电） 联合国驻黎巴嫩临时部队（UNIFIL）今天表示，以色列军人在黎巴嫩南部一处军事据点附近朝维和人员开火。

UNIFIL一直与黎巴嫩军队合作，巩固以色列与黎巴嫩武装组织真主党（Hezbollah）去年11月达成的停火协议。

维和人员在声明中表示：「今天上午，以色列国防军（IDF）在以色列于黎巴嫩境内建立的一个军事阵地附近，从一辆墨卡瓦型战车（Merkava）上向UNIFIL维和人员开火。」

声明指出，重机枪子弹落在距离维和人员约5公尺处，迫使他们寻找掩护。

战车撤回以色列阵地内30分钟后，维和人员得以「安全离开」。

UNIFIL指出，此举「严重违反联合国安理会第1701号决议」；该决议为2006年以色列与真主党的冲突画下句点，也为去年11月的停火协议奠定基础。

巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）2023年10月7日对以色列发动跨境攻击后，黎巴嫩真主党也对以色列发动攻击，藉此声援哈玛斯，引发这场持续1年多的以黎冲突。

根据协议，以色列必须完全撤出黎巴嫩，但自停火以来，以色列仍在黎巴嫩南部5个被视为具有战略意义的地点驻军，并持续对真主党据点进行空袭。

今天的事件并非UNIFIL首次指控以色列使其维和人员陷入危险之中。

UNIFIL表示：「我们再次呼吁以色列国防军停止所有具攻击性的行为，以及停止对维和部队和其附近地区发动攻击。」（编译：刘文瑜）