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以哈、以黎战火难熄 伊朗：全球正在等待川普政府止战

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（法新社利雅德11日电） 伊朗支持的巴勒斯坦组织「哈玛斯」、黎巴嫩真主党持续与以色列交战。伊朗政府今天表示，「全世界正在等待」美国总统当选人川普（Donald Trump）的新政府让战争停止，同时谴责以色列发动的暗杀行径形同「有组织的恐怖主义」。

伊朗第一副总统阿瑞夫（Mohammad Reza Aref）在利雅德的阿拉伯联盟（Arab League）暨伊斯兰合作组织（Organisation of Islamic Cooperation）联合峰会中说：「美国政府是犹太复国主义政权（指以色列）行径的主要支持者。」

「全世界都在等待该国新政府的承诺，好让针对加萨（Gaza）及黎巴嫩无辜人民的战争立即停止。」

自从哈玛斯（Hamas）去年10月7日攻击以色列引爆以哈战争后，以色列已狙杀敌方多名高阶人物，包括哈玛斯领袖辛瓦（Yahya Sinwar）及长期领导真主党（Hezbollah）的纳斯拉勒（Hassan Nasrallah）。

咸信以色列也是哈玛斯前领袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）在伊朗首都德黑兰（Tehran）遇刺案的凶手。

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