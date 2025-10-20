以哈冲突结束 美国特使：以色列需协助巴勒斯坦发展

afp_tickers

（法新社华盛顿20日电） 美国特使库许纳（Jared Kushner）表示，若以色列希望在加萨战争结束后，实现区域整合，就必须协助巴勒斯坦人民「茁壮发展」。

库许纳昨天在接受美国哥伦比亚广播公司新闻网（CBS News）专访时表示：「我们现在传达给以色列领导层的最重要讯息是，既然战争已经结束，如果以色列希望与更广泛的中东地区整合，就必须设法协助巴勒斯坦人民茁壮、改善现况。」

这段专访播出前，以色列再度空袭加萨走廊，原因是以国指控哈玛斯（Hamas）违反停火协议，攻击以军。

身为美国总统川普（Donald Trump）女婿的库许纳，曾在川普首任期间，协助多个阿拉伯国家与以色列达成关系正常化的历史性协议。

他在专访中坦言，当前情势依然「非常艰难」，但他正寻求「共同安全与经济机会」，确保以色列人与巴勒斯坦人「能够以持久方式和平共处」。

库许纳与川普特使魏科夫（Steve Witkoff）今天一同重返以色列，预计将与以国政府官员会面。

谈及10日停火生效以来的加萨局势，库许纳表示：「哈玛斯目前正做着一个恐怖组织预期会做的事，试图重组并夺回据点。」

但他也强调：「若有可行替代方案出现，哈玛斯就会失败，加萨未来就不会再对以色列构成威胁。」

至于外界关注的巴勒斯坦建国前景，库许纳认为现在「言之过早」。目前全球多数国家皆已承认巴国，但以色列与美国尚未承认。