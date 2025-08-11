The Swiss voice in the world since 1935

以总理拟控制加萨市　称结束战争最佳途径

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社耶路撒冷10日电） 尽管外界要求加萨停火的呼声日益高涨，以色列总理尼坦雅胡今天仍计划夺下加萨市控制权，打击武装团体哈玛斯的最后据点，他声称这是「结束战争的最佳途径」。

这场由哈玛斯（Hamas）攻击以色列而引发的战争，至今已持续逾22个月。目前以色列国内陷入巨大的分裂：一方要求结束冲突，并达成释放人质的协议；另一方则希望彻底消灭巴勒斯坦武装分子。

在尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）安全内阁宣布计划扩大冲突，占领加萨市的计画之后，外界批评声浪愈演愈烈。

尼坦雅胡今天态度强硬地告诉媒体：「这是结束战争的最佳途径，也是快速终结战争的最好方法。」

他在耶路撒冷的记者会上表示，新的行动将在「相当短时间内」实施。

这次行动的目标是「摧毁哈玛斯在加萨市和（马瓦希）中央营地的最后两据点」，同时建立安全廊道和安全区域，允许平民撤离当地。

「我们还有两个据点要打，明白吗？那是加萨市和位于马瓦希（Al Mawasi）的中央营地。」

以色列内阁扩大战争的决定，在全球引发了批评浪潮。

尽管外界涌现抨击声浪，以及传闻以色列军方高层有异议，但尼坦雅胡依然立场坚定。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Giannis Mavris

您如何看待自己所在大洲的未来？

有些大洲似乎承载着未来的希望-它们的发展态势持续向好。但现实情况究竟如何？

参与讨论
6
9 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Jessica Davis Plüss

你如何看待“大幅延长人类寿命”这一理念？

人类对衰老原因以及减缓衰老过程的理解已有巨大进展，各种技术纷纷涌现，声称能帮助人们活得更长、更健康。你对大幅延长人类寿命这一理念有何看法？

参与讨论
25
22 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Dominique Soguel

基于近期发生的事件，遵守核协议，到底是风险更大，还是回报更多？

伊朗一直遵守《不扩散核武器条约》，却遭受多年的制裁，甚至遭到以色列的军事打击。与此同时，朝鲜则彻底无视所有规则，成功发展核武器，却几乎没有国家与之正面对抗。当遵守规则的国家落得更糟的局面，而违反规则者却能“得利避祸”，还有什么理由让任何一个国家愿意签署或信任核裁军协议？

参与讨论
2 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团