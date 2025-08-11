以总理拟控制加萨市 称结束战争最佳途径

（法新社耶路撒冷10日电） 尽管外界要求加萨停火的呼声日益高涨，以色列总理尼坦雅胡今天仍计划夺下加萨市控制权，打击武装团体哈玛斯的最后据点，他声称这是「结束战争的最佳途径」。

这场由哈玛斯（Hamas）攻击以色列而引发的战争，至今已持续逾22个月。目前以色列国内陷入巨大的分裂：一方要求结束冲突，并达成释放人质的协议；另一方则希望彻底消灭巴勒斯坦武装分子。

在尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）安全内阁宣布计划扩大冲突，占领加萨市的计画之后，外界批评声浪愈演愈烈。

尼坦雅胡今天态度强硬地告诉媒体：「这是结束战争的最佳途径，也是快速终结战争的最好方法。」

他在耶路撒冷的记者会上表示，新的行动将在「相当短时间内」实施。

这次行动的目标是「摧毁哈玛斯在加萨市和（马瓦希）中央营地的最后两据点」，同时建立安全廊道和安全区域，允许平民撤离当地。

「我们还有两个据点要打，明白吗？那是加萨市和位于马瓦希（Al Mawasi）的中央营地。」

以色列内阁扩大战争的决定，在全球引发了批评浪潮。

尽管外界涌现抨击声浪，以及传闻以色列军方高层有异议，但尼坦雅胡依然立场坚定。